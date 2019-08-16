Проклятие, 2020

Жизнь после «Оза»: Сэм Рэйми уже 6 лет ждет подходящий сценарий, чтобы вернуться к режиссуре

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке Сэм Рэйми представил свой новый продюсерский проект, фильм ужасов «Проклятие», и рассказал, почему не занимается режиссурой.