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Проклятие Проклятие
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The Grudge

Проклятие, 2020

2020 / США
4.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Культовая хоррор-франшиза возвращается на большие экраны
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая женщина жестоко расправилась со своей семьей. И в доме, где проживало семейство, поселился мстительный призрак. Мать-одиночка и детектив пытаются понять, что произошло и как уберечься от опасности…

  • Первоначальный план режиссера состоял в том, чтоб полностью перезагрузить франшизу «Обида», основанную на японском хорроре Такеши Симидзу. Но в фильме есть отсылки к нему: Фэйт Матесон играет в «ку-ку» с незримым призраком Мелинды, как это делал находящийся в деменции Сайто — он играл с Тошио в фильме 2002 года. В определенный момент проклятие называют словом «джу-он», отсылая к названию японской версии — Ju-on: The Grudge.
  • Николас Песке признался, что при создании ленты он черпал вдохновение из «Экзорциста» (1973) и «Подмены» (1980). А если бы он создавал сиквелы, то в них проклятье распространялось бы по Европе, Австралии и Африке.
  • Для Стефани Шерк, сыгравшей терапевта, это последняя работа — она покончила жизнь самоубийством в апреле 2019. Она была замужем за партнером по фильму, Дэмианом Бичиром.
  • Сцены в трейлерах, не вошедшие в окончательную версию, включают: волосы, вылезающие из сточной трубы, призрак Фионы, ползающий под кроватью Берка и ползущий по стенке за детективом Малдуном, и сама она, отрезающая голову Сэму.

После того как молодая женщина убила собственную семью в своем доме, мать-одиночка и детектив пытается расследовать дело. Вскоре выясняется, что дом проклят мстительным призраком, обрекающим всех входящих в него на смерть. Она спешит спасти себя и своего ребенка от демонической силы дома по соседству.

4.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 января 2020
Премьера онлайн 10 марта 2020
Премьера в мире 16 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Николас Песке
Николас Песке
В ролях
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Джон Чо
Джон Чо
Лин Шэй
Лин Шэй
Все актеры и съемочная группа
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Проклятие
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Наша рецензия
Японские фильмы ужасов подарили миру на рубеже столетий две великие франшизы — «Звонок» и «Проклятье». Первая была страшной, вторая — очень страшной. В первой ты случайно смотрел непонятную видеозапись, удивлялся, забывал про неё, а через неделю к тебе приходил призрак мертвой девушки в белом рубище и с чёрными волосами. Призрак приходил, ты умирал. Умирал страшно и мучительно. В «Проклятье» призрак мог совсем не приходить. Тень чёрной безнадёги…
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vip.vip.30 19 января 2020, 23:30
Фильм говно !!!
king0001 19 января 2020, 23:02
Фильм так себе,ожидал лучшего
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18 голосов
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