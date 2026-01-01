Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Остров фантазий Награды и номинации фильма Остров фантазий

Награды и номинации фильма Остров фантазий 2020

Золотая малина 2021 Золотая малина 2021
Худший фильм
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
