Киноафиша
Фильмы
Остров фантазий
Награды и номинации фильма Остров фантазий
Награды и номинации фильма Остров фантазий 2020
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2021
Худший фильм
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
