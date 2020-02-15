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Скандал Скандал
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Bombshell Скандал 2020 / США
6.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Скандал»

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Наша рецензия

В разгар американской избирательной кампании журналистка канала Fox News Мегин Келли (неузнаваемая Шарлиз Терон) выводит из себя кандидата Дональда Трампа: она цитирует его оскорбительные высказывания о женщинах и спрашивает, может ли человек с такими взглядами быть президентом Соединенных Штатов. Позже Трамп посвящает Келли десяток гневных сообщений в своем Твиттере. Пока бессменный генеральный директор канала Роджер Айлз (Джон Литгоу) разруливает эту ссору, внутри его медийной империи…

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Juli Privalova 15 февраля 2020, 15:31
Оценка
Так себе кино. Ушла, даже не досмотрела ...
15 февраля 2020, 15:31 Ответить
dimas.lt 15 февраля 2020, 19:00
Оценка
Об этой истории в 2019-м году вышел отличный мини-сериал – «Самый громкий голос» (7 серий). У него рейтинг 7.90, а рейтинг ожидания 98%. Смотрится на одном дыхании. «Скандал» после просмотра выглядит бедно. И рейтинг у него 6 с копейками
15 февраля 2020, 19:00 Ответить
Ксения 16 февраля 2020, 18:58
Оценка
Нудный до невозможности.
16 февраля 2020, 18:58 Ответить
Mikhail Kokin 17 февраля 2020, 23:41
Интересно.
Но, необязательно смотреть в кино...
17 февраля 2020, 23:41 Ответить
rafa3295 9 марта 2020, 03:33
Пропаганда, единственная кто мог бы подтвердить слова этих женщин персонаж (Марго Робби) выдуманный,что то не так в датском королевстве!!!
9 марта 2020, 03:33 Ответить
Ярик Бобрин 5 ноября 2020, 12:30
Оценка
Первое, что бросается в глаза - это блестящий набор актёров, которым веришь на протяжении всего фильма. Чего только стоят 3 главных героини в исполнении Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман
5 ноября 2020, 12:30 Ответить
User 18 июня 2021, 15:12
Оценка
Актёры - 👍🏻
18 июня 2021, 15:12 Ответить
lady.w0lf 17 октября 2021, 12:50
Оценка
Сюжет так себе
17 октября 2021, 12:50 Ответить
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