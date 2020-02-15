Наша рецензия

В разгар американской избирательной кампании журналистка канала Fox News Мегин Келли (неузнаваемая Шарлиз Терон) выводит из себя кандидата Дональда Трампа: она цитирует его оскорбительные высказывания о женщинах и спрашивает, может ли человек с такими взглядами быть президентом Соединенных Штатов. Позже Трамп посвящает Келли десяток гневных сообщений в своем Твиттере. Пока бессменный генеральный директор канала Роджер Айлз (Джон Литгоу) разруливает эту ссору, внутри его медийной империи…