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Скандал Скандал
Киноафиша Фильмы Скандал Награды и номинации фильма Скандал
Bombshell Скандал 2020 / США
6.7 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Скандал

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший грим/прически
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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