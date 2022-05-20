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Джей Роуч
Джей Роуч
Jay Roach
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Джей Роуч
Jay Roach
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Дата рождения
14 июня 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джей Роуч
Режиссер. Родился 14 июня 1957 года. Альбукерке, Нью-Мексико, США.
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Фильмография Джей Роуч
Скандал
драма
2020, США
6.0
Элиты побережья
комедия
2020, США
6.0
Остин Пауэрс 4
комедия
2018, США / Германия
0.0
До самого конца
драма, исторический
2016, США
6.0
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Грязная кампания за честные выборы
комедия
2012, США
8.0
Игра изменилась
биография, драма, исторический
2012, США
7.0
Ужин с придурками
комедия
2010, США
7.0
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