Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Аланна Юбак

Аланна Юбак

Alanna Ubach
Аланна Юбак
Аланна Юбак Alanna Ubach
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Дауни, Калифорния, США
Рост
160 см
Биография Аланны Юбак

Родилась 3 октября 1975 года. Дауни, Калифорния, США.

Фильмография Аланны Юбак
Блондинка в законе 3
Блондинка в законе 3
комедия, мелодрама 2023, США
0.0
Скандал
Скандал
драма 2020, США
6.0
Глория Белл
Глория Белл
драма, мелодрама 2019, Чили / США
6.0
До костей
До костей
драма, комедия 2017, США
7.0
Последнее слово
Последнее слово
комедия 2017, США
6.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0
Большая жратва
Большая жратва
комедия 2005, США
5.0
Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами
комедия 2004, США
6.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Приложение киноафиши