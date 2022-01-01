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Фильмы про журналистов
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Фильмы про журналистов

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День города
День города
5.0
комедия, мелодрама
2021, Россия
Скандал
Скандал
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6.0
драма
2020, США
Картонная пристань
Картонная пристань
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0.0
криминал
2020, Россия
Идеальный пациент
Идеальный пациент
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6.0
триллер
2019, Швеция
Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству
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7.0
драма, биография
2019, США
Чёрный, чёрный человек
Чёрный, чёрный человек
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6.0
криминал, драма
2019, Казахстан / Франция
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
7.0
драма
2018, США
Интервью с Богом
Интервью с Богом
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5.0
драма, детектив
2018, США
Частная война
Частная война
6.0
биография, драма, военный
2018, Великобритания / США
Последнее слово
Последнее слово
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6.0
комедия
2017, США
Секретное досье
Секретное досье
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6.0
драма, исторический, биография
2017, США
Опасное расследование
Опасное расследование
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6.0
триллер, драма
2017, США
Сарай
Сарай
4.0
ужасы
2016, США
Правдивая история
Правдивая история
6.0
биография, драма
2015, США
Стрингер
Стрингер
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8.0
драма, криминал
2014, США
Убить гонца
Убить гонца
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6.0
триллер, криминал, драма, детектив
2014, США
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
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5.0
комедия
2013, Россия
Притворись моим парнем
Притворись моим парнем
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6.0
комедия
2013, Франция
Рыба моей мечты
Рыба моей мечты
6.0
драма
2012, Великобритания
Газетчик
Газетчик
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7.0
триллер
2012, США
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Настоящие журналисты не останавливаются ни перед чем ради получения горячего материала. Их не страшат ни происки людей, обладающих властью, ни риск, ни опасность. Если дело доходит до настоящего расследования, представители этой профессии часто не уступают настоящим детективам, а порой и превосходят их.

Пять лучших фильмов про журналистов

Журналистика – спорная профессия, что лишний раз доказывают фильмы о ней. С одной стороны, именно благодаря журналистам люди узнают о знаковых событиях. Именно они, акулы пера, добывают секретные сведения, которые могут развернуть ход истории. Но в этой профессии, как и везде, есть недобросовестные люди, искажающие реальные факты. Ленты про журналистов раскрывают все стороны их работы.

Зодиак

Картина основана на биографическом романе журналиста Роберта Грэйсмита, который принимал участие в событиях. В основе сюжета лежит реальная история поисков маньяка, известного как Зодиак. Серийный убийца действовал на территории США в период 60-70-х годов прошлого века. Все это время он общался с властями через средства массовой информации. Роберт первым смог взломать шифр маньяка, который он использовал в своих письмах. Долгие годы он был одержим убийцей и делал все для его поимки.

Но эти поиски так и не привели к аресту настоящего преступника, а лишь разрушили семейную жизнь журналиста.

Стрингер

Луис – вор, который пытается найти работу. Но его постоянно преследуют неудачи. Однажды он наблюдает, как любительская съемочная группа снимает кадры ДТП, а затем видит их в выпуске новостей. Главный герой понимает, что на этом можно сделать неплохие деньги, и решает стать стрингером. Его первые записи пользуются популярностью, ведь он умеет снимать удачный материал. Луис активно сотрудничает с новостными агентствами, но вскоре конкурент опережает его и снимает авиакатастрофу. Мужчина решает избавиться от него и подстраивает аварию, которую сам же запечатлевает на камеру. Это лишь начало его нечестного пути в профессию.

Скандал

В основу фильма легли реальные события. Несколько сотрудниц популярного американского телеканала обвинили генерального директора в сексуальных домогательствах. Начало этому положила ведущая новостей Гретхен Карсон. Женщину увольняют с канала, не приводя аргументов. Решив воспользоваться ситуацией, она собирается засудить своего бывшего начальника за домогательства. Начинающая журналистка Кайла осознает, что успешно продвигается в профессии лишь благодаря своей привлекательности.

А Мегин подвергается нападкам после того, как задала неудобный вопрос Дональду Трампу.

Секретное досье

Еще одна лента рассказывает о реальных событиях, происходивших в 70-х годах 20-го века. В центре повествования – история журналистов двух ведущих изданий, которые не побоялись рассекретить архивы Пентагона о Вьетнамской войне. Секретные сведения копирует и передает в газету военный аналитик, который надеется на то, что они вызовут настоящий скандал. Но суд запрещает публикацию материала. Издателям и редакторам придется решить непростой вопрос – опубликовать ли статью или умолчать о государственных тайнах, чтобы сохранить свою репутацию и жизнь.

Идеальный пациент

В основу сюжета легла одна из самых запутанных криминальных историй Швеции. Пациент психиатрической клиники Томас Квик признается в десятках убийств, которые он якобы совершал. Среди них – громкие преступления и пропажи людей, которые так и не были раскрыты. Вся общественность стоит на ушах. Подозреваемого осуждают, хотя никаких существенных улик у следствия нет. Сам Квик уже не понимает, где правда, а где ложь. Но однажды за его дело берется журналист Ханнес Ростам.

Он понимает, что в нем слишком много неточностей.

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