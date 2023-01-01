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Скандал
Скандал, 2020: актеры и роли
Bombshell
Скандал
2020 / США
Трейлер
6.5
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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Скандал, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Роуч
Jay Roach
В ролях
Марго Робби
Margot Robbie
Николь Кидман
Nicole Kidman
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Элис Ив
Alice Eve
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Стивен Рут
Stephen Root
Аланна Юбак
Alanna Ubach
Эллисон Дженни
Allison Janney
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