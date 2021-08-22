После победы над Карлтоном Дрейком и дружбы с Веномом Эдди Брок продолжает вести жалкое существование. Его журналистская карьера совсем угасала, любимая девушка все еще игнорирует, а новый «друг» лишь подкидывает проблем, постоянно пытаясь съесть людей. Шансом наладить жизнь становится эксклюзивное интервью с известным маньяком Клетусом Кэссиди. Он готов рассказать Броку детали еще нераскрытых дел и вновь сделать его звездой. Но один из визитов в тюрьму оборачивается проблемами и…
персонаж, как был мерзкий, так им и остался ;((
актеры классные, а темнокожая героиня, по-моему, один-в-один, колдунья из Пиратов Карибского ;)))
5 баллов из 10ти!
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