Наша рецензия

После победы над Карлтоном Дрейком и дружбы с Веномом Эдди Брок продолжает вести жалкое существование. Его журналистская карьера совсем угасала, любимая девушка все еще игнорирует, а новый «друг» лишь подкидывает проблем, постоянно пытаясь съесть людей. Шансом наладить жизнь становится эксклюзивное интервью с известным маньяком Клетусом Кэссиди. Он готов рассказать Броку детали еще нераскрытых дел и вновь сделать его звездой. Но один из визитов в тюрьму оборачивается проблемами и…