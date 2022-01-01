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Фильмы про нло и инопланетян
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Фильмы про нло и инопланетян

Все 33 Онлайн
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Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия
2017, США
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
Страна чудес
Страна чудес
5.0
комедия
2015, Россия
Все могу
Все могу
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6.0
комедия, фантастика
2014, Великобритания
Побудь в моей шкуре
Побудь в моей шкуре
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, фантастика
2013, Великобритания
Игра Эндера
Игра Эндера
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8.0
фантастика, приключения
2013, США
Люди в черном 3
Люди в черном 3
7.0
фантастика, приключения, боевик
2012, США
Гостья
Гостья
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, триллер
2012, США
Грэбберсы
Грэбберсы
5.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
Нечто
Нечто
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, фантастика
2011, США
Чужие на районе
Чужие на районе
6.0
фантастика, комедия, боевик
2011, Великобритания
Я - Четвертый
Я - Четвертый
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2011, США
Обитаемый остров. Планета Саракш
Обитаемый остров. Планета Саракш
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, боевик
2009, Россия
Обитаемый остров: Схватка
Обитаемый остров: Схватка
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика
2009, Россия
Планета №51
Планета №51
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика
2009, Испания / Великобритания
Гадкие лебеди
Гадкие лебеди
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2006, Россия / Франция
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Популярнейший сюжет всей научной фантастики — инопланетяне и все, что с ними связано. НЛО, артефакты из других галактик, высшие цивилизации, на фоне которых человечество самому себе кажется первобытной общиной. Такой интерес к этой теме понятен: каждый ведь думал о том, существует ли жизнь за пределами нашей планеты, галактики или Вселенной, не так ли?

Дружелюбные пришельцы встречаются в кино заметно реже, чем агрессивные и мотивирующие свой захватнический приход тем, что люди слишком глупые, чтобы им доверяли собственную свободу. Но не всегда кино о пришельцах превращается в фильм о межпланетной войне. Есть и просто забавные истории о них, например, франшиза «Люди в черном». Также существует не слишком распространенный сюжет об инопланетянине, пришедшем, чтобы спасти людей от своего же вида, как «Капитан Марвел».

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