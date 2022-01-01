Популярнейший сюжет всей научной фантастики — инопланетяне и все, что с ними связано. НЛО, артефакты из других галактик, высшие цивилизации, на фоне которых человечество самому себе кажется первобытной общиной. Такой интерес к этой теме понятен: каждый ведь думал о том, существует ли жизнь за пределами нашей планеты, галактики или Вселенной, не так ли?

Дружелюбные пришельцы встречаются в кино заметно реже, чем агрессивные и мотивирующие свой захватнический приход тем, что люди слишком глупые, чтобы им доверяли собственную свободу. Но не всегда кино о пришельцах превращается в фильм о межпланетной войне. Есть и просто забавные истории о них, например, франшиза «Люди в черном». Также существует не слишком распространенный сюжет об инопланетянине, пришедшем, чтобы спасти людей от своего же вида, как «Капитан Марвел».

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие фильмы про НЛО и инопланетян в хорошем качестве.