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Веном 2
Веном 2, 2021: актеры и роли
Venom: Let There Be Carnage
Веном 2
2021 / США
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7.1
Оцените
394
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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Веном 2, 2021: актеры и роли
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Режиссер
Энди Серкис
Andy Serkis
В ролях
Том Харди
Tom Hardy
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Наоми Харрис
Naomie Harris
Стивен Грэм
Stephen Graham
Рейд Скотт
Reid Scott
Шон Делани
Sean Delaney
Джесси Виннинг
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Peggy Lu
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