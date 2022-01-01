Фильмы с неожиданной, но органичной развязкой довольно редки. Часто попытка режиссера ввернуть что-нибудь эдакое в конце выглядит неумело: закономерность финала с происходящим до него все-таки никто не отменял.

Непредсказуемые сюжетные повороты лучше всего работают в хорроре или триллере, ведь именно от них зрители ждут самых острых впечатлений. Неожиданно раскрытые карты одного из персонажей, обнаружение героем трупа (или его частей) там, где он точно не планировал его найти, признание им истины, которая была очевидна с самого начала, но зритель был слишком увлечен сюжетом, чтобы заметить ее. Этими приемами и пользуются сценаристы, чтобы во время грандиозного раскрытия правды ни у кого не осталось слов, хотя каждый убежден, что он-то уже все понял. Но когда вот-вот должны начаться титры... Вам говорят, что все совсем не так, как вы думаете, и будет за счастье, если вам хоть что-нибудь объяснят.

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