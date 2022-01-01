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Фильмы с неожиданной развязкой
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Фильмы с неожиданной развязкой

Все 37 Онлайн
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Джентльмены
Джентльмены
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8.0
боевик, криминал
2020, США
Солнцестояние
Солнцестояние
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2019, США
Талли
Талли
7.0
комедия
2018, США
Под Сильвер-Лэйк
Под Сильвер-Лэйк
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, криминал
2018, США
Пылающий
Пылающий
Смотреть за 1 рубль
7.0
детектив, триллер, драма
2018, Корея
Он и Она
Он и Она
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2017, Франция / Бельгия
Двуличный любовник
Двуличный любовник
6.0
триллер, драма
2017, Франция
Светская жизнь
Светская жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама, драма
2016, США
Служанка
Служанка
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Корея
Враг
Враг
6.0
триллер
2013, Канада / Испания
Гостья
Гостья
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, триллер
2012, США
Один день
Один день
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
Помни меня
Помни меня
8.0
драма, мелодрама
2010, США
Посылка
Посылка
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы, триллер
2009, США
Остров проклятых
Остров проклятых
8.0
драма, мистика, триллер
2009, США
Законопослушный гражданин
Законопослушный гражданин
Смотреть за 1 рубль
8.0
триллер, драма
2009, США
Знамение
Знамение
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика, триллер, драма
2009, США
Суррогаты
Суррогаты
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, фантастика, боевик
2009, США
Химера
Химера
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, фантастика, ужасы
2009, США / Канада / Франция
Опасный Бангкок
Опасный Бангкок
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, драма
2008, США
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Фильмы с неожиданной, но органичной развязкой довольно редки. Часто попытка режиссера ввернуть что-нибудь эдакое в конце выглядит неумело: закономерность финала с происходящим до него все-таки никто не отменял.

Непредсказуемые сюжетные повороты лучше всего работают в хорроре или триллере, ведь именно от них зрители ждут самых острых впечатлений. Неожиданно раскрытые карты одного из персонажей, обнаружение героем трупа (или его частей) там, где он точно не планировал его найти, признание им истины, которая была очевидна с самого начала, но зритель был слишком увлечен сюжетом, чтобы заметить ее. Этими приемами и пользуются сценаристы, чтобы во время грандиозного раскрытия правды ни у кого не осталось слов, хотя каждый убежден, что он-то уже все понял. Но когда вот-вот должны начаться титры... Вам говорят, что все совсем не так, как вы думаете, и будет за счастье, если вам хоть что-нибудь объяснят.

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