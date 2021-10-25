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Ли Сон-гюн
Ли Сон-гюн
Lee Seon-gyoon
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Ли Сон-гюн
Lee Seon-gyoon
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Дата рождения
2 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Ли Сон-гюна
Родился 2 марта 1975 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ли Сон-гюна
Паразиты
драма, триллер
2019, Корея
7.0
Мисс и миссис Коп
боевик, комедия, криминал
2019, Корея
5.0
Трудный день
триллер, криминал, боевик
2014, Корея
7.0
Хэвон - ничья дочь
драма
2013, Корея
7.0
Фильм Оки
комедия, драма
2010, Корея
7.0
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25 октября 2021 13:09
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