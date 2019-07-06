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Паразиты Паразиты
Киноафиша Фильмы Паразиты Отзывы о фильме «Паразиты»
Gisaengchung / Parasite Паразиты 2019 / Южная Корея
7.6 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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Отзывы о фильме «Паразиты»

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Поместить «Паразитов» в определённые жанровые рамки непросто: фильм одновременно смешит, ужасает и зубоскалит. После хождения в Голливуд, Пон Джун-хо вернулся в родную Южную Корею и снял комментарий на тему классового неравенства, если хотите, сатиру на противостояние богатых и бедных, в которой паразитами окажутся все. Ближайший родственник этого кино, как ни странно, боевик «Сквозь снег», в котором Крис Эванс прорубал себе дорогу по поезду, разделившему выживших после…

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nopilot 6 июля 2019, 16:50
Иногда планы не лучше мечтаний
На постере «Паразитов» значится слоган «Найди злоумышленника». При этом картина вовсе не детективная и не имеет никакой сюжетной загадки. Но найти негодяя в этой социальной трагикомедии придется и задачка будет не из простых. Героями являются члены (отец, мать, дочь и сын) бедняцкой семьи, живущей за счет склеивания коробок для пиццерии и соседского вайфая. При этом семья состоит не из ленивых алкашей, которые не хотят работать. Все члены семьи хотят работать и периодически устраиваются на работу, но их места оказываются непостоянными и заработать получается лишь время от времени.

Все меняется когда богатый приятель Ки У (сына) предлагает ему подработать репетитором и преподавать английский язык школьнице из богатой семьи. Сам приятель строит большие планы на девушку, но не может ее учить из-за стажировки за границей. Познания Ки У в английском не слишком обширны, но он руководствуется олимпийским принципом "главное не победа, а участие". Поэтому все его достижения в языке ограничиваются четырьмя попытками сдать вступительные экзамены. Да и методика преподавания у него соответствующая - главное быть уверенным, а на упражнения плевать. Впрочем этого оказывается достаточно. Правда, для жизни, но не для английского.

Получив место репетитора и познакомившись с членами богатой семьи, Ки У и его семья всеми правдами и неправдами потихоньку выживают обслугу семьи и сами занимают ее место. Каждый из них обладает своими талантами и без особого труда вписывается в схему Ки У. В итоге семья оказывается на теплых местах. Добрую половину фильма он развивается по лекалам европейского плутовского романа, достойного пера Мольера. Это интересно и смешно само по себе, но вызывает тревогу, ведь Азиатскую волну любят не за копирование, пускай и лучших, но европейских образцов искусства. К счастью, опасения оказываются напрасны и вскоре следует череда сюжетных поворотов вполне в корейском стиле. Как и любой достойный корейский фильм, "Паразиты" имеет ложный акт, когда думаешь, что с этих рельс сюжет уже не свернет, а он сворачивает. Да еще как.
Кто же является паразитом? Необразованные, дурнопахнущие люмпены, живущие впроголодь и нарушающие закон лишь бы заработать или вытолкнувшие их на паперть утонченные богатеи, закатывающие шикарные вечеринки для своих избалованных детей и жрущие деликатесы в три горла? Различия между богатыми и бедными в фильме демонстрируются буквально - высшие слои общества живут в дорогих многоэтажных особняках, в то время как низшие вынуждены ютиться по подвалам. Можно, конечно, сказать, что богатые заняли свое место благодаря упорному труду, но это будет крайне наивно. Лента, конечно, не учит ненавидеть богатых, но вопрос о том самом злоумышленнике поставлен и читается с самого начала. Отдельно стоит отметить отца семейства, который ближе к концу все больше и больше выходит на первый план. Его играет знаменитый корейский актер Сон Кан Хо. Он часто снимался у режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо, в частности играл в картине 2006 года "Вторжение динозавра" - одного из первых корейских блокбастеров с дорогими визуальными эффектами, «рисовавшимися» в Голливуде. Упоминание этого фильма неслучайно. В обоих фильмах в центре сюжета небогатая корейская семья. По сути, здесь Сон Кан Хо играет того же медлительного и не шибко сообразительного мужика, что и во "Вторжении динозавра" - жертву экономического чуда Южной Кореи, основанном на труде и недоедании. Герой Сона живет одним днем, а от любых проблем убегает. От этого жизнь его и его семьи не становится лучше. Но он имеет свои причины для такого поведения. Только тут у героя Сон Кан Хо конфликт не внешний, как во "Вторжении", а скорее внутренний. Ну и, разумеется, нет той графики.Рассуждения о том, что перед просмотром «Паразитов» надо особенно остерегаться спойлеров смешны. Во-первых, картина хороша в любом случае. Во-вторых, чтобы объяснить каждый сюжетный поворот требуется рассказать о множестве деталей, которые его подготовили. Пон Чжун Хо, как опытный кинематографист, мастерски разложил по всему фильму небольшие и, казалось бы незначительные, завязки, которые в конце развязываются в преисполненные корейского мелодраматизма грандиозные кульминацию и послесловие. Поэтому только ради их переплетения фильм стоит пересмотреть и он все так же будет интересен, несмотря на то, что вы его уже видели. Это не одноразовая интрига, а действительно блестящая история.

P.S. Интересна забавная сцена, когда один из персонажей пародирует заголовки газет КНДР и речи лидера Северной Кореи. Мало того, что даже чтение таких материалов в Южной Корее под запретом, так еще и лет 5-6 назад за такие же «пародии» упрятали за решетку всю верхушку одной из оппозиционный партий, вменив ей сговор в пользу КНДР. Будто опомнившись, авторы заставляют другого персонажа подчеркнуть что это пародия, а не пропаганда. Вот такая свобода.

5 из 5
6 июля 2019, 16:50 Ответить
Вера Переселенцева 9 июля 2019, 23:23
Оценка
Потрясающий фильм. Всем советую сходить.
9 июля 2019, 23:23 Ответить
oksv07 10 июля 2019, 07:06
Оценка
Нмкрнла не видела ничего похожего в кино!
10 июля 2019, 07:06 Ответить
Nadezhda Kuzmina 17 июля 2019, 01:22
Оценка
Вау!Необычно! Класс. Мне очень даже понравился этот фильм.
17 июля 2019, 01:22 Ответить
poshehonec 12 августа 2019, 11:37
Оценка
Отличный фильм! Классный сюжет! Актеры большие молодцы!
12 августа 2019, 11:37 Ответить
Андрей 15 февраля 2020, 13:35
Оценка
5 баллов из 10ти!
4 Оскара??? америкосы как всегда чудят!
фильм хороший, хорошо снят, хорошая и смешная игра актёров, сюжет до развязки классный! но таких фильмов, не похожих на голливудские море(фильмы в которых есть смысл и есть над чем подумать) - отличные французские, испанские, норвежские, некоторые фильмы!
фильм на один раз, пересматривать нет никакого желания.
15 февраля 2020, 13:35 Ответить
Алёна Приходько 3 мая 2020, 01:43
Оценка
Фильм меня удивил. Снят очень круто, в плане качества, постановок камеры, выбора ракурса, игра героев тоже хороша.
Сюжет ... такое редко увидишь...
Больше всего интересно было увидеть жизнь в Корее с разной её стороны....
Развязка, конечно неожиданна, но фильм супер!
3 мая 2020, 01:43 Ответить
Сергей Чонишвили 18 июля 2021, 11:24
Оценка
Этот фильм реально достоен Оскара. Во первых необычный сюжет, про бедную семью которая устраивается на работу к богатому бизмесмену, как обслуживающий персонал, от няни ребенка до личного водителя. Вскоре они узнают, что в подвале этого особняка бывшая дом работница держет своего мужа, который когда то провинился перед законом и был в розыске.
Советую посмотреть всем
18 июля 2021, 11:24 Ответить
Камиль Залов 4 августа 2022, 20:38
Один из лучшиз фильмов что доведось посмотреть! \nС удовольствием ещё раз окунусь!
4 августа 2022, 20:38 Ответить
Comon 5 августа 2022, 23:16
Оценка
Это шедевр
5 августа 2022, 23:16 Ответить
User 8 августа 2022, 04:39
Норм, необычный
8 августа 2022, 04:39 Ответить
Лейсан Тухбатуллина 1 мая 2023, 20:45
Было местами протвино однако жизненно,корейцы постарались на славу.
1 мая 2023, 20:45 Ответить
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