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Паразиты
Награды и номинации фильма Паразиты
Gisaengchung / Parasite
Паразиты
2019 / Южная Корея
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8.0
Оцените
101
голос
Рейтинг IMDb: 8.5
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Паразиты
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2019
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 2020
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
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