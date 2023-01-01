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Паразиты Паразиты
Киноафиша Фильмы Паразиты Награды и номинации фильма Паразиты
Gisaengchung / Parasite Паразиты 2019 / Южная Корея
8.0 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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Награды и номинации фильма Паразиты

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший фильм года
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучший актёрский состав в игровом кино
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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