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Паразиты Паразиты
Киноафиша Фильмы Паразиты Паразиты, 2019: актеры и роли
Gisaengchung / Parasite Паразиты 2019 / Южная Корея
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101 голос Рейтинг IMDb: 8.5
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Паразиты, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо Пон Чжун-хо Bong Joon-ho
В ролях
Сон Кан-хо Сон Кан-хо Song Kang-ho Ли Сон-гюн Ли Сон-гюн Lee Seon-gyoon Чо Ё-джон Чо Ё-джон Jo Yeo-jeong Чхве У-щик Чхве У-щик Choi Woo-sik Пак Со-джун Пак Со-джун Park Seo-joon
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