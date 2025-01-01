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Лучшие азиатские фильмы

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Творение богов: Битва с демонами
Творение богов: Битва с демонами
боевик, драма, фэнтези 2025, Китай
6.0
Святая ночь: Охотник на демонов
Святая ночь: Охотник на демонов
боевик, фэнтези, ужасы 2025, Южная Корея
5.0
Нужды путешественника
Нужды путешественника
драма 2024, Южная Корея
6.0
Хвостатый переполох
Хвостатый переполох
драма 2024, Южная Корея
7.0
Пришельцы: Назад в будущее
Пришельцы: Назад в будущее
боевик, фэнтези, фантастика 2024, Южная Корея
6.0
Проклятие. Зов могилы
Проклятие. Зов могилы
ужасы, детектив, триллер 2024, Южная Корея
7.0
Револьвер
Револьвер
криминал, драма 2024, Южная Корея
7.0
Высокое напряжение
Высокое напряжение
боевик, криминал, драма 2024, Китай
6.0
Круче некуда
Круче некуда
боевик 2023, США
6.0
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
боевик, комедия, драма 2023, Китай
7.0
Блуждающая Земля 2
Блуждающая Земля 2
боевик, приключения, драма 2023, Китай
7.0
Прошлые жизни
Прошлые жизни
драма, мелодрама 2023, Южная Корея / США
7.0
Рыцари Зодиака
Рыцари Зодиака
боевик, приключения, драма 2023, Япония / США
4.0
Монстр
Монстр
драма, триллер 2023, Япония
7.0
Миссия в Москве
Миссия в Москве
боевик, криминал, драма 2023, Китай
6.0
Любовь без памяти
Любовь без памяти
комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
7.0
Первая Ведьма: Реинкарнация
Первая Ведьма: Реинкарнация
ужасы 2023, Таиланд
6.0
Торг
Торг
боевик, драма, триллер 2023, Южная Корея
6.0
Мы победим!
Мы победим!
комедия, драма, спорт 2023, Южная Корея
6.0
Всё везде и сразу
Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
7.0
Решение уйти
Решение уйти
криминал, драма, мистика 2022, Южная Корея
7.0
Сядь за руль моей машины
Сядь за руль моей машины
драма 2021, Япония
7.0
Поезд в Пусан 2: Полуостров
Поезд в Пусан 2: Полуостров
ужасы, триллер 2020, Южная Корея
5.0
Незваный гость
Незваный гость
триллер, детектив 2020, Южная Корея
6.0
Украденная личность
Украденная личность
триллер 2020, Япония
4.0
Тот, кто рядом
Тот, кто рядом
драма, исторический, триллер 2020, Южная Корея
7.0
Паразиты
Паразиты
драма, триллер 2019, Южная Корея
8.0
Экстремальная работа
Экстремальная работа
комедия, криминал 2019, Южная Корея
6.0
Выход
Выход
боевик, комедия 2019, Южная Корея
7.0
Пылающий
Пылающий
детектив, триллер, драма 2018, Южная Корея
7.0
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Азиатские фильмы отличаются от западных своей оригинальностью, яркими визуальными образами, глубоким сюжетом и качественной актерской игрой. Они предлагают уникальный взгляд на азиатскую культуру, искусство и традиции, а также вдохновляют своим богатым культурным наследием. Азиатское кино известно своими драматическими историями, философскими аспектами и исследованием сложных человеческих отношений. Они также предлагают новые подходы к жанровым элементам, таким как боевики, драмы, комедии и триллеры, создавая уникальные и захватывающие сцены.

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