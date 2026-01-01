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Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
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Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Edward James Olmos
Дата рождения
24 февраля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Эдварда Джеймса Олмоса
Родился 24 февраля 1947 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.8
Декстер
(2006)
8.5
Звездный крейсер «Галактика»
(2005)
7.8
Бегущий по лезвию
(1982)
Фильмография Эдварда Джеймса Олмоса
Пропавшая без вести
драма, криминал, триллер
2026, США
5.9
Служебный роман
Office Romance
комедия, мелодрама
2026, США
Смотреть трейлер
4.9
Одно быстрое движение
One Fast Move
боевик
2024, США
4.4
Отряд преступников
Outlaw Posse
вестерн
2024, США
7.4
Путь домой
A Dog's Way Home
приключения, семейный
2019, США
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Рецензия
7.5
Майянцы
драма, криминал, триллер
2018, США
5.8
Хищник
The Predator
фантастика, боевик
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Арестант no name
Imprisoned
триллер
2018, США
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Новости о Эдварде Джеймсе Олмосе
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