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Джона Хауэр-Кинг
Джона Хауэр-Кинг
Jonah Hauer-King
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Джона Хауэр-Кинг
Jonah Hauer-King
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Дата рождения
30 мая 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Джоны Хауэр-Кинга
Родился 30 мая 1995 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джоны Хауэр-Кинга
Русалочка
мелодрама, приключения, фэнтези
2023, США
0.0
Песня имен
драма
2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Путь домой
приключения, семейный
2019, США
8.0
Однокашники
комедия
2018, Великобритания
6.0
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Disney включит в киноремейк «Русалочки» четыре новые песни
Анонс сделал композитор Алан Менкен.
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5 апреля 2020 11:00
Disney определился с исполнителем роли Принца в «Русалочке»
Ранее от этой роли отказался британский певец Гарри Стайлс.
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13 ноября 2019 22:00
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