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Путь домой Путь домой
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A Dog's Way Home Путь домой 2019 / США
8.1 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Путь домой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Молодой врач Лукас (Джона Хауэр-Кинг) без ума от животных. Во время очередного рейда властей по местным заброшенным домам он и его подруга находят Беллу, точнее, Белла находит их. Этот щенок станет верным спутником для Лукаса и его матери (Эшли Джадд), пострадавшей во вьетнамской войне и теперь как никогда прежде нуждающейся в тепле. Белла окажется больше, чем просто домашним животным. Однажды потерявшись за сотни километров от дома, она найдет путь домой спустя две долгих зимы. Чтобы…

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Таисия (Антимис)Алькенова 10 января 2019, 20:26
Оценка
Фильм просто супер!Сегодня с дочерью смотрели,я прорыдала весь фильм😢.Эмоциональным советую брать носовые платки.
10 января 2019, 20:26 Ответить
Елизавета Молодцова 10 января 2019, 21:02
Оценка
Фильм очень душевный! Всем советую сходить, не пожалеете! Не зря говорят собака-самый лучший друг человека!
10/10
10 января 2019, 21:02 Ответить
Наталья Вралёва 11 января 2019, 00:49
Оценка
Очень душевный фильм . Смотрится на одном дыхании !! Очень была приятна удевлена услышав в фильме породу питьбуль . Я как ценитель этой породы , очень переживала весь фильм .
11 января 2019, 00:49 Ответить
Nadezhda Kuzmina 12 января 2019, 13:11
Оценка
Не плохой фильм. Трогательный. Но скучновато. Мы не плакали)
12 января 2019, 13:11 Ответить
Nekto 13 января 2019, 15:35
Оценка
Не понимаю, откуда такой высокий рейтинг? Фильм - скучный набор штампов по выдавливанию слезы любым способом!
Ко всему прочему, еще и гей пропаганда. Рейтинг 6+, а уже геев пихают, жесть.
13 января 2019, 15:35 Ответить
Patimat Magomedova 13 января 2019, 16:54
Оценка
Что за глупость? Где там гей пропаганда? Ну да, была парочка, но там все очень аккуратно было показано, дети и не поняли бы ничего!
13 января 2019, 16:54 Ответить
ralekzander 13 января 2019, 18:46
в ответ на сообщение Patimat Magomedova от 13 января 2019, 16:54
Оценка
Гей-пара единственая из всех героев фильма живет в свое удовольствие, катается на лыжах, ни за кем не охотится, не имеет проблем с деньгами и работой, в работе вообще не нуждается. Они одни весь фильм улыбаются, обнимаются и радуются жизни. Если вы этого не заметили, это не значит, что этого не заметят ваши дети!
13 января 2019, 18:46 Ответить
Ульяна Овчинникова 13 января 2019, 20:25
Оценка
Ужас!!! Пропаганда гомосексуализма меня повергла в шок...демонстрация трупа с прикованной к нему собакой(и это при том, что возрастная категория 6+)ужасная графика. Сюжет слишком затянут. Не советую данный фильм.
13 января 2019, 20:25 Ответить
Саша Гаврилин 14 января 2019, 01:00
Оценка
Очень классный фильм я наверное ещё пойду 100/100
14 января 2019, 01:00 Ответить
rus3 14 января 2019, 09:35
Оценка
Вопрос скорее в Прокуратуру РФ, а не к прокатчикам - КАК вообще подобные шедевры, на скорую руку переснятые с классики, приправленные гей-пропагандой и чернухой ДОПУСКАЮТСЯ В ПРОКАТ?? Да ещё с возрастными рекомендациями 6+!
Не водите детей, не такие уж они и глупые? Дочке 6 лет:
- Папа, а почему у взрослых братиков разная кожа?
14 января 2019, 09:35 Ответить
Алёна Павлова 14 января 2019, 11:42
Оценка
Фильм понравился. Были милые, смешные и трогательные моменты. Но всё же Собачья жизнь снятая по книге того же автора (Брюса Кемерона) была намного лучше, интереснее, замечательнее и далее по списку. Как по мне, с пумой "слегка" перегнули (без неё было бы лучше), с волками, в принципе, тоже. Графика в некоторых моментах подкачала. А вот музыка была классная
14 января 2019, 11:42 Ответить
Анастасия Федосова 18 января 2019, 22:02
Оценка
Хороший семейный фильм, мне понравился! О преданности и верности, о любви, о доброте, привязанности. Уж не знаю, кому тут мерещится гей-пропаганда, может это родственники, например, братья живут вместе, или просто друзья. Если бы тут не прочла, то даже бы и не заметила... Это у людей пунктик какой-то, везде искать подвох... Фильм вообще-то про щенка, кстати, интересная подача, все преподнесено как бы глазами собаки. Советую всем, кто хочет просто добрый семейный , по-детски непосредственный фильм, и кто не повернут на поиске пропаганды везде где можно)))
18 января 2019, 22:02 Ответить
Анастасия Кобченко 20 января 2019, 20:43
Оценка
Такой хороший и трогательный фильм!! Весь зал плакал!!! В буквальном смысле))) Вертишь головой и видишь как все плачут и смеются!!) Мне очень понравился! Спецэффекты конечно не огонь, но если к этому не цепляться то в целом, фильм не оставит вас равнодушным!! Рекомендую!
20 января 2019, 20:43 Ответить
Анастасия Кобченко 20 января 2019, 21:14
Оценка
Очень добрый и трогательный фильм!! Рекомендую!! Все плакали весь фильм!!!
20 января 2019, 21:14 Ответить
olgambra03 25 января 2019, 21:28
Оценка
Ждала от фильма большего, правда, просто потраченное зря время.. Хоть очень люблю подобные фильмы, и без ума была от Собачей жизни, этот фильм просто раздражал. В особенности голос и манера речи девушки, озвучивающей собаку и ужасная графика в некоторых моментах.
25 января 2019, 21:28 Ответить
Natali6502 29 января 2019, 13:45
Оценка
Плакать поводов не было, на мой взгляд. Собачка хорошо сыграла главную роль)) Вполне можно посмотреть с детьми. Красивые съемки. Милый, трогательный фильм.
29 января 2019, 13:45 Ответить
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