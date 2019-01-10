Наша рецензия

Молодой врач Лукас (Джона Хауэр-Кинг) без ума от животных. Во время очередного рейда властей по местным заброшенным домам он и его подруга находят Беллу, точнее, Белла находит их. Этот щенок станет верным спутником для Лукаса и его матери (Эшли Джадд), пострадавшей во вьетнамской войне и теперь как никогда прежде нуждающейся в тепле. Белла окажется больше, чем просто домашним животным. Однажды потерявшись за сотни километров от дома, она найдет путь домой спустя две долгих зимы. Чтобы…