Rescued by Ruby, El rescate de Ruby, Une amie au poil, Agente speciale Ruby, Chó Cứu Hộ Ruby, Kurtarma Köpeği Ruby, O Resgate de Ruby, Räddad av Ruby, Reddet av Ruby, Rettungshund Ruby, Ruby ao Resgate, Ruby na ratunek, Ruby segítségével, Salvat de Ruby, Spasiteljica Ruby, Порятунок Рубі, Руби, собака-спасатель, روبي في الإنقاذ, 구조견 루비, レスキュードッグ・ルビー, 搜救犬露比, Ruby záchranářka, รูบี้มาช่วยแล้ว
Matt ZarrellaМы нашли тело. Нам подсказал сосед. Оно было закопано под палубой, засыпано трехдюймовым слоем цемента. Чудо, что Руби вообще учуяла запах. Ты принял неправильное решение. Тебе следовало довериться своей собаке-спасателю.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате