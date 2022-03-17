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Постер фильма Руби, собака-спасатель
7.1
Руби, собака-спасатель - Трейлер
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7.1

Руби, собака-спасатель

, 2022
Rescued by Ruby
США / биография, драма, семейный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Руби, собака-спасатель
7.1
Руби, собака-спасатель - Трейлер
Руби, собака-спасатель  Трейлер

О фильме

Полицейский, мечтающий служить в элитном подразделении К-9, заводит друга-аутсайдера — умного, но непослушного щенка из приюта по кличке Руби. На основе реальных событий.

В ролях

Скотт Вульф
Скотт Вульф
Мэтт Заррелла
Грант Гастин
Грант Гастин
Daniel O'Neil
Том МакБет
Seamus Brady
Шэрон Тейлор
Шэрон Тейлор
Сэм Джонсон
Камилль Салливан
Камилль Салливан
Пэт Инман
Кайла Зандер
Кайла Зандер
Melissa O'Neil
Айлин Педде
Сержант Аманда Гриннелл
Graem Beddoes
Stu Inman
Jude Culham-Keays
Michael Inman
Teodoro Tannahill
Finn O'Neil
Режиссер Кэтт Ши
Сценарист Karen Janszen, Squire D. Rushnell, Louise DuArt
Композитор Джой Нгиав
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 марта 2022
Премьера в мире 17 марта 2022
Дата выхода
17 марта 2022 Мексика A
Производство Fezziwig Studios
Другие названия
Rescued by Ruby, El rescate de Ruby, Une amie au poil, Agente speciale Ruby, Chó Cứu Hộ Ruby, Kurtarma Köpeği Ruby, O Resgate de Ruby, Räddad av Ruby, Reddet av Ruby, Rettungshund Ruby, Ruby ao Resgate, Ruby na ratunek, Ruby segítségével, Salvat de Ruby, Spasiteljica Ruby, Порятунок Рубі, Руби, собака-спасатель, روبي في الإنقاذ, 구조견 루비, レスキュードッグ・ルビー, 搜救犬露比, Ruby záchranářka, รูบี้มาช่วยแล้ว

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 24 февраля 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Руби, собака-спасатель - Трейлер
Руби, собака-спасатель Трейлер
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Цитаты

Matt Zarrella Мы нашли тело. Нам подсказал сосед. Оно было закопано под палубой, засыпано трехдюймовым слоем цемента. Чудо, что Руби вообще учуяла запах. Ты принял неправильное решение. Тебе следовало довериться своей собаке-спасателю.

Отзывы о фильме

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