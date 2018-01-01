В ролях
Джим Глисон
Captain Newsome
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Брэндон Кэмп
Сценарист
Джо Кэмп, Брэндон Кэмп
Композитор
Костас Кристидес
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
1 января 2018
Премьера в мире
1 января 2018
Бюджет
$6 000 000
Сборы в мире
$585 333
Производство
Blumhouse Productions, Imagenation Abu Dhabi FZ, Meridian Entertainment
Основано на
фильм «Бенджи» (1974)
Другие названия
Benji, Bendži, Chú Chó Dũng Cảm, Ο καταπληκτικός Μπέντζι, Бенджи, ベンジー, 小狗本吉