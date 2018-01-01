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Постер фильма Бенджи
6.4
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6.4

Бенджи

, 2018
Benji
США / криминал, драма, семейный / 18+
Постер фильма Бенджи
6.4

О фильме

Новоорлеанские школьники Картер и Фрэнки заводят дружбу с уличным псом по имени Бенджи. Когда ребят похищают грабители, лишь лохматый помощник может их спасти.

В ролях

Гэбриел Бейтман
Гэбриел Бейтман
Carter
Киле Санчес
Киле Санчес
Whitney
Брэйди Перментер
Brute
Дэрби Кэмп
Дэрби Кэмп
Frankie
Грэйлен Брайант Бэнкс
Грэйлен Брайант Бэнкс
Sam King
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон
Titus
Джерод Хэйнс
Lyle
Джим Глисон
Captain Newsome
Лэси Кэмп
Officer
Уилл Ротхаар
Syd
Режиссер Брэндон Кэмп
Сценарист Джо Кэмп, Брэндон Кэмп
Композитор Костас Кристидес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 января 2018
Премьера в мире 1 января 2018
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $585 333
Производство Blumhouse Productions, Imagenation Abu Dhabi FZ, Meridian Entertainment
Основано на фильм «Бенджи» (1974)
Другие названия
Benji, Bendži, Chú Chó Dũng Cảm, Ο καταπληκτικός Μπέντζι, Бенджи, ベンジー, 小狗本吉

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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