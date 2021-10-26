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Вечные Вечные
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The Eternals Вечные 2021 / США
7.4 Оцените
135 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Вечные»

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Наша рецензия

За 13 лет существования такой махины, как франшиза MCU, кто только не снимал кино для Marvel Studios. И все-таки самыми удачными и запоминающимися оказались работы только двух режиссеров – Тайки Вайтити и Джеймса Ганна. Объясняется это невероятно просто: присоединившись к киновселенной, только они привнесли в нее свой узнаваемый стиль, гомерически смешные шутки, а заодно и постарались максимально далеко уйти от шаблонов о сверхлюдях, созданных Marvel Studios, – по крайней мере,…

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Филипп Халиков 26 октября 2021, 10:22
Оценка
Фильм - шедевр Хлои Чжао. Это самый выделяющийся фильм вселенной Marvel. Захватывающий, атмосферный. Красивые герои, пейзаж. Особенно спецэффекты. \nНу и конечно саундтреки от Рамина Джавади, рай для ушей. Очень нравится актерский состав блокбастера: от Ричарда Мэддена до Анджелины Джоли.\n\nФильм заслуживает оценки (4.5 звезд)
26 октября 2021, 10:22 Ответить
Меланхолик 30 октября 2021, 16:14
Ну чего, еще чуть чуть и сможем посмотреть как Джоли будет в супергеройском кинце смотреться. А то со времен Лары Крофт немало лет прошло.
30 октября 2021, 16:14 Ответить
Бафало 30 октября 2021, 19:19
Актер молодец, что пытается уйти от одной роли. Но я все ровно как будто какую то странную Игру Престолов вижу)
30 октября 2021, 19:19 Ответить
Медведь 3 ноября 2021, 17:11
Оценка
Неплохой вариант как для поклонников Марвел и ДС, так и для тех, кто просто что-то интересное посмотреть хочет. Поэтому, думаю, лучше на него все же пойти.
3 ноября 2021, 17:11 Ответить
Сид 7 ноября 2021, 20:08
Оценка
Создается впечатление, что вместо хорошего развития уже имеющихся суперкоманд, клепаются новые... Странное решение.
7 ноября 2021, 20:08 Ответить
manylka9439 8 ноября 2021, 19:20
Оценка
Фильм Ооочень классный!!! Обязательно к просмотру!!!
8 ноября 2021, 19:20 Ответить
Станислав Ян 9 ноября 2021, 13:17
Оценка
"Неверьвхудо" была такая игра в детстве. Очень напомнил главный босс. Никто из персонажей не вызывает симпатии, кроме китайца с большими кулаками. Эпично, красочно, но нет искры, что была у Тони Старка. Судьба выживших совсем не интересна.
9 ноября 2021, 13:17 Ответить
dimadrugov302 9 ноября 2021, 20:04
Оценка
Оч крутой фильм!!!! Советую всем , кто любитель Марвел 🔥🔥🔥🔥🔥
9 ноября 2021, 20:04 Ответить
stick.78 10 ноября 2021, 09:49
Оценка
Ну так себе кино, хорошо ребенка не взяла, Там на весь экран два мужика целуются в губы , чуть не стошнило
10 ноября 2021, 09:49 Ответить
ferula2011 10 ноября 2021, 19:42
Оценка
\nЗря потраченное время
10 ноября 2021, 19:42 Ответить
vinelle83 11 ноября 2021, 12:48
Оценка
2.5 часа тягомотины ни про что. Жаль потерянного времени.
11 ноября 2021, 12:48 Ответить
pavellbor 12 ноября 2021, 14:53
Оценка
Хороший фильм, всплакнул
12 ноября 2021, 14:53 Ответить
Elena Vadimovna 13 ноября 2021, 18:38
Боже, 2 часа убитого времени - за 40 минут до конца фильма встала и ушла. \nТягомотина нереальная. Единственное, порадовалась увидев двух актеров с Игры престолов. \nМстители в моём сердце 💔 \n
13 ноября 2021, 18:38 Ответить
Наталья Благович 13 ноября 2021, 21:04
Оценка
Красиво, но не оч эпично)
13 ноября 2021, 21:04 Ответить
alfiya7163 14 ноября 2021, 19:44
Оценка
Фильм неоправданно затянут, местами можно заснуть, но не на долго, встряхивает перемещение героев во времени. В целом понравилось, всё понятно, логично построено. Из плюсов: сильный актерский состав, компьютерная графика. Из минусов: монотонные диалоги и однополая любовь Фастоса :(
14 ноября 2021, 19:44 Ответить
tati.radchenko2004 15 ноября 2021, 00:54
Оценка
Очень хорошая режиссёрская работа и работа операторов. Невероятно красивый фильм, своей атмосферой он отличается от остальных фильмов Marvel
15 ноября 2021, 00:54 Ответить
Нина Артёменкова 20 ноября 2021, 19:17
Оценка
Затянуто, много воды, сюжет интересный, но воплощение этого сюжета мне лично не понравилось.. Еще и этот прощальный поцелуй под плаксивую романтичную мелодию между мужиками, вообще фууу
20 ноября 2021, 19:17 Ответить
Александр Александрович 21 ноября 2021, 20:08
Оценка
может бы и понравилось в 10 лет, с глаз лазером )), спасибо стошнило
21 ноября 2021, 20:08 Ответить
User 24 ноября 2021, 10:15
Оценка
Сказка для детей , кому за 20 лучше не идти
24 ноября 2021, 10:15 Ответить
Марина Кравченко(Золотарева) 30 ноября 2021, 00:39
Тошниловка редчайшая!!!! Не тратьте время!!!!!
30 ноября 2021, 00:39 Ответить
User 4 декабря 2021, 09:08
Оценка
Отвратительное кино. Ни сюжета , ни игры актеров, ни спецэффектов.
4 декабря 2021, 09:08 Ответить
annatofi 14 декабря 2021, 09:02
Оценка
Хочу сказать, что мы с мужем знатно выспались за время фильма. Он оказался максимально нудным и скучным, что даже не заметили ,как нас вырубило 😂
Со мной, такое впервые .
14 декабря 2021, 09:02 Ответить
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