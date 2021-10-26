Наша рецензия

За 13 лет существования такой махины, как франшиза MCU, кто только не снимал кино для Marvel Studios. И все-таки самыми удачными и запоминающимися оказались работы только двух режиссеров – Тайки Вайтити и Джеймса Ганна. Объясняется это невероятно просто: присоединившись к киновселенной, только они привнесли в нее свой узнаваемый стиль, гомерически смешные шутки, а заодно и постарались максимально далеко уйти от шаблонов о сверхлюдях, созданных Marvel Studios, – по крайней мере,…