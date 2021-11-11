«Вечный – тоже человек»: большое интервью с режиссёром Хлоей Чжао и актёрами блокбастера «Вечные»

О самой опасной суперсиле, о всенародном признании благодаря McDonald’s, о современной мифологии, о том, за что любить человечество, о силе материнства и о том, как положить всех Вечных на обе лопатки в соревновании на комедийность. Всё это в эксклюзивном интервью Киноафише.Инфо.