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Лорен Ридлофф
Лорен Ридлофф
Lauren Ridloff
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Лорен Ридлофф
Lauren Ridloff
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Дата рождения
6 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
158 см
Биография Лорен Ридлофф
Родилась 6 апреля 1978 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Лорен Ридлофф
Вечные
фантастика, боевик
2021, США
7.0
Звук металла
драма, мюзикл
2020, США / Бельгия
7.0
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Появление в «Вечных» глухонемой супергероини вызвало среди зрителей желание овладеть языком жестов
Также интересу к языку жестов поспособствовали фильмы «CODA: Ребенок глухих родителей» и «Звук металла».
Написать
11 ноября 2021 15:38
«Вечный – тоже человек»: большое интервью с режиссёром Хлоей Чжао и актёрами блокбастера «Вечные»
О самой опасной суперсиле, о всенародном признании благодаря McDonald’s, о современной мифологии, о том, за что любить человечество, о силе материнства и о том, как положить всех Вечных на обе лопатки в соревновании на комедийность. Всё это в эксклюзивном интервью Киноафише.Инфо.
Написать
8 ноября 2021 16:36
Супергерои сражаются с монстром в первой полной сцене из фильма Marvel «Вечные»
Икарис, Кинго и Маккари демонстрируют свои способности.
Написать
18 октября 2021 16:14
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