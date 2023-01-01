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Вечные Вечные
Киноафиша Фильмы Вечные Вечные, 2021: актеры и роли
The Eternals Вечные 2021 / США
7.5 Оцените
133 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Вечные, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хлоя Чжао Хлоя Чжао Chloé Zhao
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Ричард Мэдден Ричард Мэдден Richard Madden Кумэйл Нанджиани Кумэйл Нанджиани Kumail Nanjiani Брайан Тайри Генри Брайан Тайри Генри Brian Tyree Henry Лорен Ридлофф Лорен Ридлофф Lauren Ridloff Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Лия МакХью Кит Харингтон Кит Харингтон Kit Harington
Праведник
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Чебурашка
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