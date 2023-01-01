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Скоро в прокате "Нюрнберг"
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Вечные
Вечные, 2021: актеры и роли
The Eternals
Вечные
2021 / США
Трейлер
7.5
Оцените
133
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Вечные, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хлоя Чжао
Chloé Zhao
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Ричард Мэдден
Richard Madden
Кумэйл Нанджиани
Kumail Nanjiani
Брайан Тайри Генри
Brian Tyree Henry
Лорен Ридлофф
Lauren Ridloff
Сальма Хайек
Salma Hayek
Лия МакХью
Кит Харингтон
Kit Harington
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