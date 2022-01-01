5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

К 2010 году Анджелина Джоли уже была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Сейчас она не только снимается в кино, но и пробует себя в роли режиссера, сценариста и продюсера. Топ-5 лучших фильмов с ее участием выглядит так:

1998 – «Джиа»

Лента рассказывает трагическую историю модели Джиа Мари Каранджи. Долгое время Джоли отказывалась от участия в проекте, поскольку считала, что судьба персонажа слишком похожа на ее собственную. Картина основана на биографических материалах, касающихся жизни одной из самых известных моделей 70-х годов. Создатели фильма воспользовались личным дневником Джиа, а также рассказами ее близких людей. Сюжет знакомит нас с 17-летней девушкой, которая работает в дешевом кафе. Ее ждет взлет на вершину мирового подиума и падение в бездну своих желаний…

1999 – «Прерванная жизнь»

В ленте, которая принесла актрисе Оскар, она играет роль Лисы – неуравновешенной девушки-социопатки, проходящей лечение в психиатрической клинике. Туда же попадает главная героиня – Сюзанна. Она пыталась покончить с собой и теперь должна пройти реабилитационный курс. В клинике она знакомится с другими пациентками. Лиса – одна из самых опасных. Ее соседка по палате покончила с собой, и девушка винит себя в этой смерти. Сюзанна напоминает ее Лисе. В этой странной дружбе девушки должны найти утешение, чтобы победить тьму внутри себя.

2001 – «Соблазн»

Луис Варгас – обеспеченный кубинец. Он планирует жениться на американке, с которой познакомился по переписке. Луис уверен, что будущая супруга – скромная и добрая девушка, с которой он будет счастлив. Но на первой встрече с избранницей он понимает, что представлял ее иначе. Джулия, которую он встречает – роковая красавица, способная свести с ума любого мужчину. На самом деле она присвоила себе чужое имя, чтобы обокрасть его и сбежать. Но страсть, которую женщина пробудила в Луисе, не может просто так угаснуть. Она превращается в настоящее наваждение, и главный герой пойдет на все, чтобы вернуть свою любовь.

2005 – «Мистер и миссис Смит»

Этот фильм стал не только одним из самых известных в карьере Джоли и Брэда Питта, но и свел их вместе. Будущие супруги играют влюбленную пару, которая уже несколько лет вместе. Но отношения портятся, и пара решает отправиться к семейному психологу. В ходе развития сюжета выясняется, что проблема кроется в секретах, которые они хранят друг от друга. И Джон, и Джейн – тайные агенты, работающие на две противоборствующих компании. И вскоре им придется делать непростой выбор. Что для главных героев окажется важнее – настоящая любовь или дело всей жизни?

2008 – «Подмена»

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Действие переносит нас в 20-е годы прошлого века. Телефонистка Кристин возвращается с работы и понимает, что ее 9-летний сын бесследно исчез. Эту историю придают массовой огласке. Полиция дискредитирована и во что бы то ни стало попытается найти мальчика. Но их усилия не дают результата. Полицейские находят другого пропавшего ребенка и уверяют общественность, что это и есть сын Кристин. Но сердце матери не обмануть – она понимает, что это чужой мальчик. Как ей доказать свою правоту, если все вокруг верят, что ребенок найден?