Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы с Анджелиной Джоли
Киноафиша Подборки Фильмы с Анджелиной Джоли

Фильмы с Анджелиной Джоли

Анджелине Джоли уже давно за 40. Но ее до сих пор считают одной из самых привлекательных современных актрис. Джоли появилась на свет в семье актеров, поэтому дебют в кино состоялся рано. В 7 лет она снялась в фильме «В поисках выхода» вместе с матерью и отцом. Мировую известность ей принесла роль Лары Крофт. К этому моменту за плечами у актрисы была роль в нескольких драмах. Одна из них принесла ей Оскар за лучшую женскую роль второго плана.

Все 43 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Вечные
Вечные
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2021, США
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
6.0
фэнтези, драма
2020, США / Великобритания
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
Айван, единственный и неповторимый
Айван, единственный и неповторимый
6.0
анимация, комедия, фэнтези, семейный
2019, США
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
6.0
документальный
2018, Германия
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
7.0
драма, биография, исторический
2017, США
Кунг-фу Панда 3
Кунг-фу Панда 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, приключения, боевик, семейный, комедия
2016, США / Китай
Лазурный берег
Лазурный берег
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама
2015, США
Малефисента
Малефисента
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези
2014, США
Несломленный
Несломленный
Смотреть за 1 рубль
7.0
исторический, военный, драма, биография
2014, США
Кунг-Фу Панда 2
Кунг-Фу Панда 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2011, США
В краю крови и меда
В краю крови и меда
3.0
военный, мелодрама
2011, США
Солт
Солт
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2010, США
Турист
Турист
7.0
драма, триллер
2010, США
Путешествие Джейн
Путешествие Джейн
7.0

2010, Германия / Танзания
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, анимация
2008, США
Особо опасен!
Особо опасен!
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2008, США
Подмена
Подмена
Смотреть за 1 рубль
7.0
мистика
2008, США
Сильное сердце
Сильное сердце
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, драма
2007, США / Великобритания
Беовульф
Беовульф
6.0
приключения, анимация, фэнтези, драма
2007, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Фантастика Боевик Фэнтези Драма Анимация Комедия Семейный Приключения Документальный Биография Исторический Мелодрама Военный Триллер Мистика Криминал Ужасы
Страна
Все США Великобритания Германия Китай Танзания Австралия Канада Франция Япония Нидерланды
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

К 2010 году Анджелина Джоли уже была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Сейчас она не только снимается в кино, но и пробует себя в роли режиссера, сценариста и продюсера. Топ-5 лучших фильмов с ее участием выглядит так:

1998 – «Джиа»

Лента рассказывает трагическую историю модели Джиа Мари Каранджи. Долгое время Джоли отказывалась от участия в проекте, поскольку считала, что судьба персонажа слишком похожа на ее собственную. Картина основана на биографических материалах, касающихся жизни одной из самых известных моделей 70-х годов. Создатели фильма воспользовались личным дневником Джиа, а также рассказами ее близких людей. Сюжет знакомит нас с 17-летней девушкой, которая работает в дешевом кафе. Ее ждет взлет на вершину мирового подиума и падение в бездну своих желаний…

1999 – «Прерванная жизнь»

В ленте, которая принесла актрисе Оскар, она играет роль Лисы – неуравновешенной девушки-социопатки, проходящей лечение в психиатрической клинике. Туда же попадает главная героиня – Сюзанна. Она пыталась покончить с собой и теперь должна пройти реабилитационный курс. В клинике она знакомится с другими пациентками. Лиса – одна из самых опасных. Ее соседка по палате покончила с собой, и девушка винит себя в этой смерти. Сюзанна напоминает ее Лисе. В этой странной дружбе девушки должны найти утешение, чтобы победить тьму внутри себя.

2001 – «Соблазн»

Луис Варгас – обеспеченный кубинец. Он планирует жениться на американке, с которой познакомился по переписке. Луис уверен, что будущая супруга – скромная и добрая девушка, с которой он будет счастлив. Но на первой встрече с избранницей он понимает, что представлял ее иначе. Джулия, которую он встречает – роковая красавица, способная свести с ума любого мужчину. На самом деле она присвоила себе чужое имя, чтобы обокрасть его и сбежать. Но страсть, которую женщина пробудила в Луисе, не может просто так угаснуть. Она превращается в настоящее наваждение, и главный герой пойдет на все, чтобы вернуть свою любовь.

2005 – «Мистер и миссис Смит»

Этот фильм стал не только одним из самых известных в карьере Джоли и Брэда Питта, но и свел их вместе. Будущие супруги играют влюбленную пару, которая уже несколько лет вместе. Но отношения портятся, и пара решает отправиться к семейному психологу. В ходе развития сюжета выясняется, что проблема кроется в секретах, которые они хранят друг от друга. И Джон, и Джейн – тайные агенты, работающие на две противоборствующих компании. И вскоре им придется делать непростой выбор. Что для главных героев окажется важнее – настоящая любовь или дело всей жизни?

2008 – «Подмена»

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Действие переносит нас в 20-е годы прошлого века. Телефонистка Кристин возвращается с работы и понимает, что ее 9-летний сын бесследно исчез. Эту историю придают массовой огласке. Полиция дискредитирована и во что бы то ни стало попытается найти мальчика. Но их усилия не дают результата. Полицейские находят другого пропавшего ребенка и уверяют общественность, что это и есть сын Кристин. Но сердце матери не обмануть – она понимает, что это чужой мальчик. Как ей доказать свою правоту, если все вокруг верят, что ребенок найден?

Выбор редакции
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Related video
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши