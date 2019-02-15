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Семь ужинов Семь ужинов
Киноафиша Фильмы Семь ужинов Отзывы о фильме «Семь ужинов»
Семь ужинов 2019 / Россия
5.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Семь ужинов»

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Валерий Лапицкий 15 февраля 2019, 04:10
Оценка
Тупой бездарный фильм! Не тратьте своё время!
15 февраля 2019, 04:10 Ответить
@eleonorkanini 16 февраля 2019, 08:30
Оценка
Фильм достойный! Полина - красотка !
16 февраля 2019, 08:30 Ответить
Сергей Каширин 16 февраля 2019, 19:54
Оценка
Полный отстой. Не тратьте время и деньги.
16 февраля 2019, 19:54 Ответить
kochin.zhenia 17 февраля 2019, 01:05
Оценка
Отличный фильм. Зашедшие в тупик отношения? Смотри. Возможно найдешь вариант всё исправить...
17 февраля 2019, 01:05 Ответить
valtoliver 19 февраля 2019, 03:52
Оценка
Легкий фильм, когда хочешь развеяться, смотреть можно.
19 февраля 2019, 03:52 Ответить
Константин Поздняков 21 мая 2020, 10:20
Оценка
Почему ни один человек не написал про "Зелёную книгу", что фильм отстой? Вкус у меня может странный, но "Семь ужинов" ну никак не тянет на "отстой"! Классный фильм, с классным сценарием, с классной игрой актёров. О! А может негативные отзывы появились по причине отсутствия рейтинга IMDB?
21 мая 2020, 10:20 Ответить
Александр Хлебников 5 июля 2020, 22:32
Дешёвенькая мелодраммка. Вначале думал фильм хороший, а до конца достмотрел и понял, что зря потерял время
5 июля 2020, 22:32 Ответить
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