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Семь ужинов
Отзывы о фильме «Семь ужинов»
Семь ужинов
2019 / Россия
Трейлер
5.8
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Валерий Лапицкий
15 февраля 2019, 04:10
Оценка
Тупой бездарный фильм! Не тратьте своё время!
15 февраля 2019, 04:10
4
0
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@eleonorkanini
16 февраля 2019, 08:30
Оценка
Фильм достойный! Полина - красотка !
16 февраля 2019, 08:30
0
2
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Сергей Каширин
16 февраля 2019, 19:54
Оценка
Полный отстой. Не тратьте время и деньги.
16 февраля 2019, 19:54
0
0
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kochin.zhenia
17 февраля 2019, 01:05
Оценка
Отличный фильм. Зашедшие в тупик отношения? Смотри. Возможно найдешь вариант всё исправить...
17 февраля 2019, 01:05
0
0
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valtoliver
19 февраля 2019, 03:52
Оценка
Легкий фильм, когда хочешь развеяться, смотреть можно.
19 февраля 2019, 03:52
0
0
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Константин Поздняков
21 мая 2020, 10:20
Оценка
Почему ни один человек не написал про "Зелёную книгу", что фильм отстой? Вкус у меня может странный, но "Семь ужинов" ну никак не тянет на "отстой"! Классный фильм, с классным сценарием, с классной игрой актёров. О! А может негативные отзывы появились по причине отсутствия рейтинга IMDB?
21 мая 2020, 10:20
0
0
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Александр Хлебников
5 июля 2020, 22:32
Дешёвенькая мелодраммка. Вначале думал фильм хороший, а до конца достмотрел и понял, что зря потерял время
5 июля 2020, 22:32
0
0
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