8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера

Юбилейный (пятидесятый!) фильм маэстро и первый в его карьере, снятый полностью на французского языке и с французскими актерами. В центре внимания ― успешно строящая карьеру в аукционном доме парижанка Фанни, которая во время прогулки случайно сталкивается с бывшим одноклассником Аленом из Нью-Йорка. По велению судьбы Ален стал успешным писателем и приехал во Францию в поисках вдохновения. Невинные свидания героев быстро перерастают в бурный роман, благополучному исходу которого грозит грозный и ревнивый муж Фанни. В лучших традициях Вуди Аллена ― его величество фатум во всей красе: фанатам « Матч пойнта » точно понравится.

Чем хорош: восходящей звездой французского кино Лу де Лааж (« Путешественница во времени ») в главной роли.

Увидеть «Великую иронию» на большом экране можно уже с 28 сентября.

Великая ирония

Тимоти Шаламе , Эль Фаннинг , Селена Гомес и Джуд Лоу сталкиваются на улицах любимого города Вуди Аллена, чтобы пересмотреть свои приоритеты и любовные отношения. Сын богатых родителей Гэтсби отправляется вместе со своей девушкой Эшли в Нью-Йорк, где она должна взять интервью у эксцентричного режиссера Ричарда Полларда для студенческой газеты. Там Эшли очаровывается Поллардом, а Гэтсби тем временем встречает младшую сестру своей бывшей, с которой, как выясняется, у него много общего.

Чем хорош: интертекстуальными отсылками, которыми то и дело сыплет главный герой.

Дождливый день в Нью-Йорке

Пожилая семейная пара Хелен и Альфи расстается после 40 лет совместной жизни. Стремясь чем-то заполнить возникшую пустоту в душе, Хелен обращается к гадалке и начинает увлекаться оккультизмом, в то время как ее муж заводит роман с сексапильной девушкой легкого поведения. Их дочь, будучи замужем за писателем-неудачником, попадает под обаяние своего начальника. Запутанный клубок интриг и человеческих судеб, распутать который будет ой как непросто.

Чем хорош: авторским взгляд на вопрос отчаянной веры во что-либо. Сам Аллен так высказывался об этом фильме: «Мне стало интересно снять фильм на эту тему, о том, как люди начинают безоговорочно верить всяким шарлатанам и предсказателям судьбы. И тем не менее в конце концов эти шарлатаны в чем-то помогают своим жертвам».

Ты встретишь таинственного незнакомца

«Любви все возрасты покорны» ― в этом точно уверен главный герой, циничный пожилой физик Борис Ельников, который однажды обнаруживает на пороге своего нью-йоркского дома юную провинциалку Мелоди. Согласившись помочь простушке, Борис с удивлением понимает, что девушка начинает не на шутку ему нравиться.

Чем хорош: актерским дебютом в полнометражном кино сценариста и комика Ларри Дэвида.

Будь что будет

Действие фильма разворачивается сразу в нескольких городах: Нью-Йорке, Венеции и Париже, где кипят нешуточные страсти. Молодые влюбленные Холден и Скайлар собираются сыграть свадьбу, пока их многочисленные родственники налаживают собственную личную жизнь. Сам Аллен играет роль неугомонного отца Скайлар, который готов гоняться за своей любовью по всему миру в буквальном смысле этого слова.

Чем хорош: тем, что это один из немногих мюзиклов в обширной фильмографии режиссера — где еще вы услышите поющих Эдварда Нортона и Джулию Робертс ?

Все говорят, что я люблю тебя

Такая же извечная проблема, как отцы и дети. После того как Джек и Салли объявили о своем разводе, их лучшие друзья Гейб и Джуди, которые также переживают тяжелый период в отношениях, решают пуститься во все тяжкие.

Чем хорош: трогательным признанием самого Аллена, который считает фильм «Мужья и жены» своей лучшей работой, поскольку ему удалось воплотить эксперименты, на которые он долго решался.

Мужья и жены

Почти чеховские «Три сестры» в декорациях современного Нью-Йорка. Ханна ― образцовая жена и мать четырех детей. Ее сестра Ли ― любовница и муза пожилого художника, а Холли мечтает об актерской карьере, но пока получает только отказы. Когда вся семья собирается вместе на День благодарения, муж Ханны неожиданно понимает, что страстно влюблен в Ли. Остроумное диалоговое кино с практически психотерапевтическим эффектом ― пример идеального ромкома, который мог снять только Аллен.

Ханна и ее сестры

Название говорит само за себя :) Конечно, речь пойдет не только и не столько о сексе, сколько о любви. Это один из немногих фильмов Аллена, действие которого происходит в прошлом ― в этом случае около 1900 года. В загородном доме собираются три пары: чудаковатый изобретатель Эндрю и его жена Эдриен, в сексуальной жизни которых возникли проблемы; пожилой профессор с молодой невестой и доктор-сердцеед с очередной пассией.

Чем хорош: кинематографическими параллелями — это своеобразный ответ Аллена комедии Ингмара Бергмана « Улыбка летней ночи ».