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Если и есть на свете что-то неизменное, так это фильмы Вуди Аллена. Невротик с Манхэттена исправно выпускал по фильму в году до недавнего времени, пока поднявшаяся волна #MeToo не припомнила режиссеру недоказанный эпизод домогательства многолетней давности. Amazon, только заключившие с Алленом долгосрочный контракт, отказались от сотрудничества – так «Дождливый день в Нью-Йорке» был отложен на полку. Сейчас связь времен восстанавливается – снова осень, а на…