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Дождливый день в Нью-Йорке Дождливый день в Нью-Йорке
Киноафиша Фильмы Дождливый день в Нью-Йорке Отзывы о фильме «Дождливый день в Нью-Йорке»
A Rainy Day in New York Дождливый день в Нью-Йорке 2018 / США
7.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Дождливый день в Нью-Йорке»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если и есть на свете что-то неизменное, так это фильмы Вуди Аллена. Невротик с Манхэттена исправно выпускал по фильму в году до недавнего времени, пока поднявшаяся волна #MeToo не припомнила режиссеру недоказанный эпизод домогательства многолетней давности. Amazon, только заключившие с Алленом долгосрочный контракт, отказались от сотрудничества – так «Дождливый день в Нью-Йорке» был отложен на полку. Сейчас связь времен восстанавливается – снова осень, а на…

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Mikhail Kokin 10 октября 2019, 23:59
Оценка
Фильм очень понравился!
Конечно, Вуди Аллен выдающийся режиссер нашего времени.
Фильм красивый с замечательной игрой актеров! Осень, любовь, юность... Романтика!
10 октября 2019, 23:59 Ответить
silva6666 15 октября 2019, 01:48
Оценка
Все эмоции как будто наиграны, неестественная игра героев, какая-то фальш во всем. Не понравился фильм, ожидала невероятную романтику, а а итоге остался неприятный осадок, как будто обманули
15 октября 2019, 01:48 Ответить
Александра Карлашова 15 октября 2019, 21:59
Оценка
Очень пожалела, что сходила на этот фильм. Только зря время потратила.
15 октября 2019, 21:59 Ответить
Алексей Ёж 18 октября 2019, 19:40
в ответ на сообщение silva6666 от 15 октября 2019, 01:48
Оценка
Под новый год выйдут очередные Ёлки-34 со Слепаковым и Ургантом. Это Ваше. И храни Вас судьба в будущем от настоящего кино. Когда совсем плохо по вечерам, андидот от хорошего вкуса - #невешайносгадеримарины. По 30 минут на ночь. Силва, подальше от живой классики, побольше попсятины и вульгарщины и всё у Вас будет хорошо. Удачи Вам.
18 октября 2019, 19:40 Ответить
1206d 18 октября 2019, 22:37
Оценка
Фильм очень понравился, один из лучших, что я видела в этом году.
Глубокий, ироничный, есть о чем поддумать и даже осознать, узнав себя в главном герое.
Безумно и искренне рада, что увидела этот фильм. Прозрела на свой счет.
Думаю, фильм понравится не всем, уж кто увидет себя в главной героине Эшли, тут точно оценки будут резко отрицательными.
Энергичная,очень милая не далеко глубокая, но такая свежая и привлекательная для пресытившихся мужчин.
Свежая дебютантка, самое точное описание.

Ключевая сцена фильма разговор, Гетсби Уэлш ( имя то какое)) с иатерью.
Простая и глубокая, ради этой сцены и стоит посмотреть фильм.
Хотя весь фильм смотрелся на одном дыхании, и с удовольствием, это же Вуди Ален.
Но скорее всего, это его первый фильм который мне понятен до конца и близок.
То, что вечно витает в воздухе у жителей больших городов.
Мы все таки разные, этим и хороши, но все же, всн хорошо в меру.
Рецепт гармонии и счастья. Гармония первостепенна.
18 октября 2019, 22:37 Ответить
Наталия Петряшова 20 октября 2019, 22:25
Оценка
Фильм чудесный👍👍👍
20 октября 2019, 22:25 Ответить
Potekhin 4 ноября 2019, 14:22
Оценка
Хороший фильм во всех отношениях: сценарий, зрительные образы, типажи персонажей, актёрская игра - всё на высоте. Смотрится легко, интересно.
4 ноября 2019, 14:22 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 05:37
Оценка
Отличный качественный романтический фильм. Очень рекомендуется для совместного просмотра с девушкой во время свидания!!! Юноши не тащите ваших девушек на тупые экшены, хотите длительных отношений - смотрите такие фильмы!
15 декабря 2019, 05:37 Ответить
Андрей 7 июня 2020, 12:31
Оценка
странный фильм - не заметил как он начался, и как закончился...
больше похож на театральную постановку или на фильм 50-60х годов.
стереотипные образы у действующих персонажей - актёр, режиссер, сценарист ;(( банально!
ооочень странные диалоги, но картинка красивая(хотя, до момента как зазвонил мобильный, казалось, что действия происходят в 60-70ые ;))
5 баллов из 10ти!
советовать посмотреть я бы не стал
7 июня 2020, 12:31 Ответить
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