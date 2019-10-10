Если и есть на свете что-то неизменное, так это фильмы Вуди Аллена. Невротик с Манхэттена исправно выпускал по фильму в году до недавнего времени, пока поднявшаяся волна #MeToo не припомнила режиссеру недоказанный эпизод домогательства многолетней давности. Amazon, только заключившие с Алленом долгосрочный контракт, отказались от сотрудничества – так «Дождливый день в Нью-Йорке» был отложен на полку. Сейчас связь времен восстанавливается – снова осень, а на…
Конечно, Вуди Аллен выдающийся режиссер нашего времени.
Фильм красивый с замечательной игрой актеров! Осень, любовь, юность... Романтика!
Глубокий, ироничный, есть о чем поддумать и даже осознать, узнав себя в главном герое.
Безумно и искренне рада, что увидела этот фильм. Прозрела на свой счет.
Думаю, фильм понравится не всем, уж кто увидет себя в главной героине Эшли, тут точно оценки будут резко отрицательными.
Энергичная,очень милая не далеко глубокая, но такая свежая и привлекательная для пресытившихся мужчин.
Свежая дебютантка, самое точное описание.
Ключевая сцена фильма разговор, Гетсби Уэлш ( имя то какое)) с иатерью.
Простая и глубокая, ради этой сцены и стоит посмотреть фильм.
Хотя весь фильм смотрелся на одном дыхании, и с удовольствием, это же Вуди Ален.
Но скорее всего, это его первый фильм который мне понятен до конца и близок.
То, что вечно витает в воздухе у жителей больших городов.
Мы все таки разные, этим и хороши, но все же, всн хорошо в меру.
Рецепт гармонии и счастья. Гармония первостепенна.
больше похож на театральную постановку или на фильм 50-60х годов.
стереотипные образы у действующих персонажей - актёр, режиссер, сценарист ;(( банально!
ооочень странные диалоги, но картинка красивая(хотя, до момента как зазвонил мобильный, казалось, что действия происходят в 60-70ые ;))
5 баллов из 10ти!
советовать посмотреть я бы не стал
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