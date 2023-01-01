Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пиноккио Гильермо дель Торо Пиноккио Гильермо дель Торо
Киноафиша Фильмы Пиноккио Гильермо дель Торо Пиноккио Гильермо дель Торо, 2022: актеры и роли
Guillermo del Toro’s Pinocchio Пиноккио Гильермо дель Торо 2022 / США
7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пиноккио Гильермо дель Торо, 2022: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro Марк Густафсон Mark Gustafson
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Юэн МакГрегор Юэн МакГрегор Ewan McGregor Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше