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Киноафиша Новости Гильермо дель Торо язвительно высказался о киноиндустрии на фоне отказа студий от его проектов

Гильермо дель Торо язвительно высказался о киноиндустрии на фоне отказа студий от его проектов

15 июня 2023 14:32
Гильермо дель Торо язвительно высказался о киноиндустрии на фоне отказа студий от его проектов

Режиссер намерен полностью посвятить себя анимации.

В данный момент в Анси на юго-востоке Франции проходит международный фестиваль анимационных фильмов, являющийся одним из важнейших смотров для всех, кто связан с мультипликацией. В числе специальных гостей мероприятия оказался режиссер Гильермо дель Торо, минувшей зимой завоевавший очередную премию «Оскар» за режиссуру «Пиноккио».

У кинематографиста в разработке всегда было много проектов, однако большая часть из них так и не дошла до стадии реализации из-за частых отказов студий выделять необходимое финансирование. По его словам, даже сейчас, когда у него за плечами множество хитов и наград, кинокомпании по-прежнему не стесняются отказывать ему:

«Они все еще отказывают мне. За последние два месяца они сказали «нет» пяти моим проектам. Так что без этого никуда. Снимать фильмы — словно жевать бутерброд с дерьмом. Этот ингредиент всегда присутствует, просто иногда удается пропихнуть в него больше своего хлеба».

Дель Торо хорошо знаком с ситуацией, когда есть большое рвение, но нет необходимых средств. Продолжая свою мысль, он дал наставление молодым коллегам:

«Вы всегда будете сталкиваться с идиотами. Но нужно верить в истории, которые вы хотите донести до зрителей, и ждать, пока кто-нибудь захочет их купить».

Также дель Торо заявил, что готовится уйти из игрового кино и полностью посвятить себя анимации, но прежде он хочет снять еще пару фильмов. В этом году создатель «Лабиринта Фавна» и «Формы воды» намерен реализовать давнюю мечту — снять свою версию «Франкенштейна». Ведущие роли в его картине сыграют Эндрю Гарфилд, Оскар Айзек и Миа Гот. После этого постановщик вернется в анимацию со стоп-моушн мультфильмом «Погребенный великан», основанном на одноименном фэнтезийном романе Кадзуо Исигуро.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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