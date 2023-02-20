Фильм «На Западном фронте без перемен» стал главным триумфатором премии BAFTA 2023

Картина получила семь наград и значительно увеличила свои шансы на «Оскар» в глазах аналитиков.

Вчера, 19 февраля, Британская академия кино и телевидения провела торжественную церемонию вручения своей ежегодной премии BAFTA.

Лауреатом главной награды церемонии, то есть приза за лучший фильм года, стала немецкая военная драма «На Западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера. Картина также была удостоена наград за лучший фильм на иностранном языке, лучшую режиссуру, лучший саундтрек, лучшую операторскую работу, лучший звук и других призов. В общей сложности проект получил семь статуэток, что в глазах аналитиков значительно увеличило его шансы завоевать главные призы на грядущем «Оскаре».

«Банши Инишерина» и «Элвис» получили по 4 награды. Лента Мартина МакДоны была отмечена призами за лучший британский фильм, лучший оригинальный сценарий, лучшую мужскую роль второго плана (Барри Кеоган) и лучшую женскую роль второго плана (Керри Кондон). Биографической драме База Лурмана достались призы за лучший кастинг, лучший дизайн костюмов, лучший грим и лучшую мужскую роль (Остин Батлер).

Награда за лучшую женскую роль досталась Кейт Бланшетт за работу над музыкальной драмой «Тар» Тодда Филда. Лучшим анимационным проектом года был признан «Пиноккио Гильермо дель Торо». Лучшим британским дебютантом года была названа Шарлотта Уэллс за свою семейную драму «Солнце мое». Приза за лучшие визуальные эффекты был удостоен научно-фантастический блокбастер «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона.