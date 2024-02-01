Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Густафсон
Mark Gustafson
Марк Густафсон
Mark Gustafson
Дата рождения
19 сентября 1959
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 февраля 2024
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо
(2022)
Фильмография Марк Густафсон
Жанр
Все
Анимация
Мюзикл
Фэнтези
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
7.3
Пиноккио Гильермо дель Торо
Guillermo del Toro’s Pinocchio
мюзикл, анимация, фэнтези
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
