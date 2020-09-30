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Берн Горман
Берн Горман
Burn Gorman
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Берн Горман
Burn Gorman
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Дата рождения
1 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Берна Гормана
Родился 1 сентября 1974 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Берна Гормана
Энола Холмс
драма, детектив
2020, США
6.0
Наш человек в Америке
драма, биография
2020, Дания
6.0
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик
2018, США
7.0
В долине насилия
вестерн
2016, США
6.0
Абсолютная власть
драма, триллер, криминал
2016, США
7.0
Совсем низко
семейный, биография, мюзикл, драма
2014, США
6.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный
2014, США
7.0
Джими Хендрикс
драма, биография, мюзикл
2013, Великобритания / Ирландия / США
8.0
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Netflix представил подборку неудачных дублей «Энолы Холмс» с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун
Фильм уже доступен для просмотра всем подписчикам онлайн-сервиса.
Написать
30 сентября 2020 15:33
Netflix приобрел права на показ «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом
Стример выкупил фильм о сестре Шерлока Холмса.
Написать
22 апреля 2020 09:41
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