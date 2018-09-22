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Настоящая женщина может из ничего сделать три вещи: салат, причёску и скандал. Есть подозрение, что именно этой присказкой руководствовался Пол Фиг, когда решил снять свою «Простую просьбу». И, как это часто бывает с популярными в народе фразами, внутри этой сентенции режиссёр опционально заменяет то салат на коктейль, то причёску на кофточку «с жуткими розочками», то скандал на видеоблог. Но суть картины от этого не меняется: если вы женщина, вам точно не скучно…