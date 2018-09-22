Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Простая просьба Простая просьба
Киноафиша Фильмы Простая просьба Отзывы о фильме «Простая просьба»
A Simple Favor Простая просьба 2018 / США
7.8 Оцените
85 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Простая просьба»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Настоящая женщина может из ничего сделать три вещи: салат, причёску и скандал. Есть подозрение, что именно этой присказкой руководствовался Пол Фиг, когда решил снять свою «Простую просьбу». И, как это часто бывает с популярными в народе фразами, внутри этой сентенции режиссёр опционально заменяет то салат на коктейль, то причёску на кофточку «с жуткими розочками», то скандал на видеоблог. Но суть картины от этого не меняется: если вы женщина, вам точно не скучно…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Татьяна Вайганд 22 сентября 2018, 13:12
Оценка
Это один из лучших фильмов, которые я посмотрела в последнее время. И он довольно нестандартный. Главные героини подобраны идеально, глаз не оторвать. Сюжет не замылен, отличный юмор, фильм смотрится на одном дыхании. Рекомендую.
22 сентября 2018, 13:12 Ответить
Alessia 24 сентября 2018, 16:03
Оценка
Фильм конечно неоднозначный:)
Такое интригующее начало и бездарный конец:) Актеры прекрасны, Блейк Лайвли в элегантных нарядах просто шикарна, Генри Голдинг очень привлекательный мужчина, приятно посмотреть. Но вот сценарий довольно убогий. Развязку этой истории можно было сделать намного интереснее!
24 сентября 2018, 16:03 Ответить
Анжелика Филатова 25 сентября 2018, 21:23
Оценка
Фильм понравился, однозначно было интересно смотреть. Да, не такой замудреный как исчезнувшая, но похода в кино стоит. Немного мешало поверить в события их быстротечность, но это фильм, так что..Актеры тоже сыграли достойно, Блей Лайвли красотка
25 сентября 2018, 21:23 Ответить
alekcandr22 8 октября 2018, 15:10
Оценка
Бред. Больше и сказать нечего
8 октября 2018, 15:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 14+: Продолжение
14+: Продолжение 6 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 57 комментариев
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 7 комментариев
Дорогие мама и папа 2 комментария
Переводчик
Переводчик 2 комментария
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино 26 комментариев
Вызов
Вызов 221 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App