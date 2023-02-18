Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой

Лучшая пластика — это та, которая не видна невооруженному глазу. Но мы рассмотрели с лупой фото актрис «до» и «после», сравнили и нашли отличия. Теперь делимся с вами секретами красоты любимых звезд.

Актриса с кукольным личиком, прославившаяся благодаря сериалу « Ход королевы », выглядит чудесно и обладает естественной красотой. Однако до популярного проекта ее внешность казалась непримечательной. В фильмах « Сплит », « Стекло » и « Ведьма » Аня Тейлор-Джой выглядела чуть менее привлекательно, хотя уже тогда на лице выделялись большие глаза и губы в форме двух «галочек». Перед съемками сериала Джой воспользовалась услугами пластических хирургов. Ее распахнутый взгляд — результат блефаропластики, а более аккуратные губы — коррекции их формы с помощью филлеров или процедуры «булхорн» (подтяжка верхней губы). Благодаря удачной и незаметной пластики карьера актрисы пошла в гору. В фильме « Прошлой ночью в Сохо » и недавнем релизе « Меню » от нее уже просто невозможно оторваться.

Аня-Тейлор Джой

Актрисе повезло попасть в умелые руки хороших хирургов. Благодаря их стараниям со временем нос Йоханссон стал заметно уже. Звезда « Брачной истории » делала ринопластику. Большой грудью, которая особенно привлекательно смотрится в обтягивающих комбинезонах Наташи Романофф, актриса обязана маммопластике. Скарлетт также поддерживает свою красоту и молодость с помощью инъекций. Несущественные изменения в ее лице не слишком заметны и позволяют Йоханссон и дальше активно сниматься.

Скарлетт Йоханссон

В это трудно поверить, но актриса действительно обращалась к специалистам пластической хирургии. Лайвли подкорректировали форму носа, что позволило расширить ее актерский диапазон. Помимо милых тинейджеров, как в фильме « Джинсы-талисман », актриса смогла пробоваться на роли femme fatale. Одну из таких опасных красоток Блейк Лайвли сыграла в « Простой просьбе ». Кроме того, голливудская дива, которая совсем недавно родила четвертого ребенка, успела между беременностями сделать подтяжку груди. Поэтому она смело выбирает платья с открытым декольте и выглядит при этом роскошно.

Блейк Лайвли

Звезда « Любимцев Америки » и Мортиша из новой « Уэнсдэй » неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Однако все ее небольшие трансформации заметны лишь профессионалам. Помимо аккуратной работы врачей, дело еще и в самой Кэтрин. Она отрицает наличие любых вмешательств и выступает за естественную красоту (или почти естественную). Поэтому Зета-Джонс не увлекается перекраиванием своего лица, а лишь немного корректирует возрастные изменения и другие несовершенства. Так, актриса делала блефаропластику, то есть поднимала нависшие веки и убирала отечность. Среди услуг, которыми также пользовалась звезда, были коррекция скул и удаление мимических морщин. Если сравнить фотографии юной Кэтрин с последними снимками с ковровых дорожек, заметна и ринопластика. Актриса исправила форму носа и уменьшила его в размерах. Но какое это имеет значение, если новая Мортиша Аддамс так прекрасна в свои 53 года.

Кэтрин Зета-Джонс

Хотя звезда обладает природной красотой, она придерживается мнения, что нет предела совершенству. И добиться его можно путем пластической хирургии — все ради восхищенных взглядов. Актриса и сама прибегала к услугам специалистов, хотя незначительные изменения незаметны. Альба сделала несколько операций на груди и с удовольствием демонстрирует красивую зону декольте в открытых платьях. А на заре своей карьеры Джессика решилась на ринопластику. Теперь на крупных планах ее радует аккуратный и узенький нос. Главное, чтобы артистка была довольна.

Джессика Альба

Обладательница самых знаменитых скул в мире, похоже, все-таки обращалась к пластическим хирургам. Если сравнить последние фотографии с теми, на которых юная Джоли позирует с щечками — наливными яблочками, изменения налицо. Коррекцию скул подтверждают и многие специалисты в этой области. Однако сама актриса отрицает хирургические вмешательства и признается, что делала лишь маммопластику. Сказать наверняка невозможно, ведь Анджелина порой сильно злоупотребляет похудением. А вместе с тем ее выразительные скулы уже давно стали частью ее имиджа и до сих пор приводят в кабинеты пластической хирургии многих женщин. Поклонницы так и говорят: «Хочу скулы, как у Джоли».

Анджелина Джоли

Еще одна бывшая жена Брэда Питта тоже сделала маленькую и незаметную операцию в молодости. Энистон открыто признавалась в том, что ранее корректировала нос. Судя по всему, хирург был с золотыми руками, так что следы вмешательств не так-то просто обнаружить. Но увлекаться пластикой Джен не стала и на этом остановилась. Ее внешность и молодость — заслуга косметических процедур, правильного питания и активного образа жизни.