Ты ни за что не догадаешься: 7 звезд с незаметной пластикой
Рассказываем о самых удачных бьюти-операциях наших кумиров.
Лучшая пластика — это та, которая не видна невооруженному глазу. Но мы рассмотрели с лупой фото актрис «до» и «после», сравнили и нашли отличия. Теперь делимся с вами секретами красоты любимых звезд.
Аня Тейлор-Джой
Актриса с кукольным личиком, прославившаяся благодаря сериалу «Ход королевы», выглядит чудесно и обладает естественной красотой. Однако до популярного проекта ее внешность казалась непримечательной. В фильмах «Сплит», «Стекло» и «Ведьма» Аня Тейлор-Джой выглядела чуть менее привлекательно, хотя уже тогда на лице выделялись большие глаза и губы в форме двух «галочек». Перед съемками сериала Джой воспользовалась услугами пластических хирургов. Ее распахнутый взгляд — результат блефаропластики, а более аккуратные губы — коррекции их формы с помощью филлеров или процедуры «булхорн» (подтяжка верхней губы). Благодаря удачной и незаметной пластики карьера актрисы пошла в гору. В фильме «Прошлой ночью в Сохо» и недавнем релизе «Меню» от нее уже просто невозможно оторваться.
Скарлетт Йоханссон
Актрисе повезло попасть в умелые руки хороших хирургов. Благодаря их стараниям со временем нос Йоханссон стал заметно уже. Звезда «Брачной истории» делала ринопластику. Большой грудью, которая особенно привлекательно смотрится в обтягивающих комбинезонах Наташи Романофф, актриса обязана маммопластике. Скарлетт также поддерживает свою красоту и молодость с помощью инъекций. Несущественные изменения в ее лице не слишком заметны и позволяют Йоханссон и дальше активно сниматься.
Блейк Лайвли
В это трудно поверить, но актриса действительно обращалась к специалистам пластической хирургии. Лайвли подкорректировали форму носа, что позволило расширить ее актерский диапазон. Помимо милых тинейджеров, как в фильме «Джинсы-талисман», актриса смогла пробоваться на роли femme fatale. Одну из таких опасных красоток Блейк Лайвли сыграла в «Простой просьбе». Кроме того, голливудская дива, которая совсем недавно родила четвертого ребенка, успела между беременностями сделать подтяжку груди. Поэтому она смело выбирает платья с открытым декольте и выглядит при этом роскошно.
Кэтрин Зета-Джонс
Звезда «Любимцев Америки» и Мортиша из новой «Уэнсдэй» неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Однако все ее небольшие трансформации заметны лишь профессионалам. Помимо аккуратной работы врачей, дело еще и в самой Кэтрин. Она отрицает наличие любых вмешательств и выступает за естественную красоту (или почти естественную). Поэтому Зета-Джонс не увлекается перекраиванием своего лица, а лишь немного корректирует возрастные изменения и другие несовершенства. Так, актриса делала блефаропластику, то есть поднимала нависшие веки и убирала отечность. Среди услуг, которыми также пользовалась звезда, были коррекция скул и удаление мимических морщин. Если сравнить фотографии юной Кэтрин с последними снимками с ковровых дорожек, заметна и ринопластика. Актриса исправила форму носа и уменьшила его в размерах. Но какое это имеет значение, если новая Мортиша Аддамс так прекрасна в свои 53 года.
Джессика Альба
Хотя звезда обладает природной красотой, она придерживается мнения, что нет предела совершенству. И добиться его можно путем пластической хирургии — все ради восхищенных взглядов. Актриса и сама прибегала к услугам специалистов, хотя незначительные изменения незаметны. Альба сделала несколько операций на груди и с удовольствием демонстрирует красивую зону декольте в открытых платьях. А на заре своей карьеры Джессика решилась на ринопластику. Теперь на крупных планах ее радует аккуратный и узенький нос. Главное, чтобы артистка была довольна.
Анджелина Джоли
Обладательница самых знаменитых скул в мире, похоже, все-таки обращалась к пластическим хирургам. Если сравнить последние фотографии с теми, на которых юная Джоли позирует с щечками — наливными яблочками, изменения налицо. Коррекцию скул подтверждают и многие специалисты в этой области. Однако сама актриса отрицает хирургические вмешательства и признается, что делала лишь маммопластику. Сказать наверняка невозможно, ведь Анджелина порой сильно злоупотребляет похудением. А вместе с тем ее выразительные скулы уже давно стали частью ее имиджа и до сих пор приводят в кабинеты пластической хирургии многих женщин. Поклонницы так и говорят: «Хочу скулы, как у Джоли».
Дженнифер Энистон
Еще одна бывшая жена Брэда Питта тоже сделала маленькую и незаметную операцию в молодости. Энистон открыто признавалась в том, что ранее корректировала нос. Судя по всему, хирург был с золотыми руками, так что следы вмешательств не так-то просто обнаружить. Но увлекаться пластикой Джен не стала и на этом остановилась. Ее внешность и молодость — заслуга косметических процедур, правильного питания и активного образа жизни.