Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Кавказский пленник
Фильмы похожие на Кавказский пленник
Кавказский пленник
1996 / Россия / Казахстан
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Кавказский пленник
Вся информация о фильме
Дочь якудзы
комедия
2010, Россия / Германия
5.0
Чудо
драма, триллер
2009, Россия
7.0
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
7.0
12
триллер, драма, криминал
2007, Россия
7.0
Свободное плавание
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.0
Кочевник
драма, исторический, приключения
2005, Россия / США / Казахстан
6.0
Медвежий поцелуй
драма
2002, Германия / Россия / Швеция / Испания
6.0
Дом дураков
драма
2002, Россия / Франция
8.0
Кукушка
драма, военный, комедия
2002, Россия
7.0
Война
боевик, драма, военный
2002, Россия
8.0
Давай сделаем это по-быстрому
2001, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Сестры
боевик, драма
2001, Россия
7.0
ДМБ
комедия
2000, Россия
8.0
Брат 2
боевик, криминал
2000, США / Россия
8.0
Восток-Запад
мелодрама, драма
1999, Россия / Франция / Испания / Украина / Болгария
7.0
Блокпост
мелодрама, драма, военный
1998, Россия
7.0
Вор
драма
1997, Россия / Франция
7.0
Брат
боевик, драма
1997, Россия
8.0
1001 рецепт влюбленного кулинара
мелодрама, комедия
1996, Франция / Грузия / Бельгия
5.0
За гранью тишины
семейный
1996, Германия
7.0
Особенности национальной охоты
комедия
1995, Россия
8.0
Утомленные солнцем
драма
1994, Франция / Россия
7.0
Чекист
драма
1992, Россия / Франция
7.0
Непрофессионалы
1985, СССР
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить