Период военных действий в Чечне – это кровавое и тяжелое время, о котором продолжают снимать фильмы.

Пять хороших боевиков про Чечню

Жизни многих людей были покалечены после участия в чеченской войне. Тысячи семей потеряли близких, которые погибли во время боевых действий. Отголоски и ужасы того времени до сих пор вспоминают те, кому удалось остаться в живых. В российском кинематографе война в Чечне – это особый жанр, который требует предельного погружения в жизнь военнослужащих. Эти фильмы не для слабонервных и точно не для детей.

«Война»

Культовая лента знаменитого режиссера Алексея Балабанова стала одной из первых картин, затрагивающих тяжелую тему чеченской войны. Драма рассказывает историю двух солдат – Ивана и Федора. Срочники попали в плен к чеченскому командиру. Солдат используют как рабов. Они выполняют всю тяжелую и грязную работу.

В это же время боевики похищают англичанина Джона и его невесту Маргарет. Иностранец должен собрать на родине крупную сумму, чтобы освободить возлюбленную. Ивана и Федора боевики также отпускают, поскольку не могут получить за них выкуп. Джон обращается к бывшим пленным, чтобы они помогли вернуть его невесту.

«Марш-бросок»

Фильм рассказывает о второй чеченской войне глазами воспитанника детского дома Александра. Парень мечтает служить родине. Он уверен, что только в ходе боевых действий сможет проявить себя. Молодой человек проходит подготовку в воздушно-десантных войсках, а затем отправляется навстречу тяжелым испытаниям.

В Чечне он обретает друзей, но узнает цену службы. Кровь, смерти и невыносимые лишения ждут главных героев в этой жестокой мясорубке. Но Александр не предаст ценности, ради которых ушел на войну, даже если жизнь не оставит иного выбора.

«Пленный»

В этой ленте упор сделан не на ужас боевых действий, а на переживания обычных людей. Фильм снят по мотивам повести «Кавказский пленный». Действие картины развивается в 2000 году. Идет чеченская война. Двое российских солдат получают очередное задание. Им предстоит вызвать подмогу для группы, которая попала под обстрел боевиков и осталась без связи.

Чтобы выполнить задание, солдаты берут в плен чеченского юношу. Он совершенно не приспособлен к жизни в боевых действиях. И неожиданно юноша вызывает симпатию у одного из военнослужащих. Фильм учит тому, что можно оставаться человеком даже в самых непростых условиях.

«Личный номер»

Начало ленты переносит зрителей в Чечню. У границ с Грузией российские военные уничтожают боевиков и находят выжившего – захваченного в плен майора ФСБ. Выясняется, что террористы планируют совершить несколько терактов в городах России. А виновным в них должен был стать майор Смолин, у которого выудили признание под наркотиками и пытками.

Теперь бывшему пленному придется объединиться с американской журналисткой, чтобы спасти невинные жизни. Боевики будут использовать всех, кого смогут, чтобы добиться своей главной цели и установить новый мировой порядок.

«Александра»

Ужасы боевых действий в Чечне в этом фильме показаны сквозь призму переживаний бабушки одного из военнослужащих. Александра приезжает в разрушенную республику, чтобы навестить внука Дениса. На протяжении всего пути до военной части женщина видит только разрушения, грязь, пыль и обреченность на лицах местных жителей.

Александра прожила долгую жизнь и насмотрелась на трудности. Но то, что она видит здесь, приводит ее в угнетенное состояние. Этот мир не похож на тот, в котором могут жить люди. Каждый здесь будто навсегда утратил надежду на лучший исход. И даже внук главной героини давно смирился со своей судьбой.