Награды и номинации фильма Кавказский пленник 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996 Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Победитель
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
