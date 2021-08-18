Покровские ворота, 1982

Темпераментный и жизнерадостный аспирант Костик Ромин приезжает для учебы в столицу и временно селится в коммуналке у своей тети. Здесь он становится свидетелем странного любовного треугольника, состоящего из волевой и деспотичной Маргариты Павловны Хоботовой, ее будущего мужа – гравера и мастера на все руки Саввы Игнатьевича – и мужа бывшего, Льва Евгеньевича, сотрудника издательства с тонким складом души, но без каких-либо навыков выживания в условиях советского быта.

Когда в жизни Льва Евгеньевича появляется юная и прекрасная Людочка, Маргарита Павловна с удвоенной силой начинает “опекать” бывшего супруга, доводя несчастного Хоботова буквально до приступа. Помочь герою берется неунывающий Костик и еще один житель коммунальной квартиры – куплетист, закоренелый холостяк и любитель крепких напитков Аркадий Велюров.

В основу двухсерийного телефильма режиссера Михаила Козакова легла пьеса Леонида Зорина “Покровские ворота” о приключениях жителей советской коммуналки конца 1950-х годов. Главные роли в картине исполнили Олег Меньшиков, Инна Ульянова, Виктор Борцов, Анатолий Равикович и Леонид Броневой.