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Покровские ворота Покровские ворота
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Покровские ворота, 1982

1982 / СССР
8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Темпераментный и жизнерадостный аспирант Костик Ромин приезжает для учебы в столицу и временно селится в коммуналке у своей тети. Здесь он становится свидетелем странного любовного треугольника, состоящего из волевой и деспотичной Маргариты Павловны Хоботовой, ее будущего мужа – гравера и мастера на все руки Саввы Игнатьевича – и мужа бывшего, Льва Евгеньевича, сотрудника издательства с тонким складом души, но без каких-либо навыков выживания в условиях советского быта.

Когда в жизни Льва Евгеньевича появляется юная и прекрасная Людочка, Маргарита Павловна с удвоенной силой начинает “опекать” бывшего супруга, доводя несчастного Хоботова буквально до приступа. Помочь герою берется неунывающий Костик и еще один житель коммунальной квартиры – куплетист, закоренелый холостяк и любитель крепких напитков Аркадий Велюров.

В основу двухсерийного телефильма режиссера Михаила Козакова легла пьеса Леонида Зорина “Покровские ворота” о приключениях жителей советской коммуналки конца 1950-х годов. Главные роли в картине исполнили Олег Меньшиков, Инна Ульянова, Виктор Борцов, Анатолий Равикович и Леонид Броневой.

  • Автор пьесы “Покровские ворота” Леонид Зорин признавался, что написал автобиографическую комедию о жизни в коммуналке на Петровском бульваре, 13. Он лишь сдвинул временные рамки на десять лет вперед и перенес место действия ближе к Покровским воротам. Сам автор ассоциировал себя с персонажем Костика Ромина.
  • Прообразами для Льва Евгеньевича и Маргариты Павловны Хоботовых послужили литературовед Борис Песис и специалист по французской литературе Надежда Жаркова, жители квартиры на Петровском, 13.
  • Костя Ромин попал и в другие произведения Леонида Зорина – “Прощальный марш”, “Избирательную кампанию”, “Хохловский переулок” и “Старую рукопись”.
  • Изначально “Покровские ворота” ставились в Театре на Малой Бронной. После того, как режиссер Михаил Козаков покинул театр, спектакль был снят с репертуара, а Леонид Зорин предложил Козакову создать киноверсию пьесы. Изначально режиссер хотел снять фильм для широкого экрана, но после консультаций с Георгием Данелией и Зориным решился на двухсерийный телефильм.
  • Олег Меньшиков проходил пробы вместе с Татьяной Догилевой.
  • Роль Льва Хоботова могла достаться Андрею Миронову. А Савву Игнатьевича и Маргариту Павловну могли сыграть Евгений Лазарев и Наталья Гундарева.
  • Сыграть Савву Игнатьевича предлагали Никите Михалкову, но актеру сценарий не понравился, и он категорически отказался от съемок.
  • Роль Светланы досталась Татьяне Догилевой после того, как от нее отказалась Ирина Муравьева.
  • Во многих фрагментах фильма можно заметить отсылки к воспоминаниям Михаила Козакова о юности и личным ассоциациям.
  • Сыграть Людочку Елену Кореневу убедила ее мать Наталья, которая работала в “Покровских воротах” вторым режиссером. Наталья Коренева также “нашла” для картины Виктора Борцова и Олега Меньшикова.
  • Руководство Госкино разрешило Козакову поставить “Покровские ворота” только при условии, что он сыграет Феликса Дзержинского в картине “Государственная граница”.
  • Роль Костика могла достаться Сергею Колтакову, Андрею Урганту, Николаю Денисову, Юрию Кореневу, Андрею Градову или Кириллу Козакову.
  • Картину снимали возле дома в Нащокинском переулке, в государственном университете по землеустройству, в усадьбе «Высокие горы» на Земляном валу, на катке на Патриарших прудах, около кинотеатра «Колизей» на Чистых прудах и в других столичных локациях. Декорации для интерьеров коммуналки выстроили на “Мосфильме”.
  • Образ Савранского Леонид Зорин списал со своего знакомого мотоциклиста из Баку. Эту роль в фильме исполнил известный каскадер и постановщик трюков Леонид Машков.
  • В картине звучат композиции Булата Окуджавы, Александра Цфасмана и Исаака Дунаевского, а также оригинальная музыкальная тема композитора Георгия Гараняна.

Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо.

8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 2 февраля 1982
Премьера в мире 2 февраля 1982
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Козаков
Михаил Козаков
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Леонид Броневой
Леонид Броневой
Инна Ульянова
Софья Пилявская
Анатолий Равикович
Анатолий Равикович
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Покровские ворота
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Крикса 18 августа 2021, 12:30
-Хоботов, это упадничество!\n-Это жизнь!..
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