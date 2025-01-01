Кто будет круче — «Аватар» или «Хищник»? 5 будущих новинок 2025 года, у которых есть все шансы сорвать кассу в кино

О них мало кто слышал, и очень зря: 3 новейших детективных сериала 2025 года, которые смотрятся на одном дыхании

Ловушка без выхода... и без вау-эффекта: «Куб» смешал временные петли из «Интерстеллара» и азарт выживания из «Игры в кальмара»

Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится

Скрытых смыслов в «Унесенных призраками» хватит на диссертацию: разобрали шедевр Миядзаки по полочкам (и доказали его уникальность)

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь