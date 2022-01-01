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Михаил Богдасаров

Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
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Дата рождения
8 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Михаила Богдасарова

Родился 8 октября 1960 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Михаила Богдасарова
Газгольдер: Клубаре
Газгольдер: Клубаре
криминал, комедия 2018, Россия
3.0
Сотка
Сотка
комедия 2018, Украина
5.0
Клубаре
Клубаре
криминал, комедия 2017, Россия
3.0
Песнь песней
Песнь песней
драма, мелодрама 2015, Украина
6.0
С осенью в сердце
С осенью в сердце
мелодрама 2015, Россия
7.0
Райский уголок
Райский уголок
мелодрама 2013, Россия
0.0
Личное дело майора Баранова
Личное дело майора Баранова
комедия, криминал 2012, Россия
3.0
СемьЯ
СемьЯ
драма, мелодрама 2012, Россия
0.0
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