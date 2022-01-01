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Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
О персоне
Фильмография
Михаил Богдасаров
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Дата рождения
8 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Михаила Богдасарова
Родился 8 октября 1960 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Михаила Богдасарова
Газгольдер: Клубаре
криминал, комедия
2018, Россия
3.0
Сотка
комедия
2018, Украина
5.0
Клубаре
криминал, комедия
2017, Россия
3.0
Песнь песней
драма, мелодрама
2015, Украина
6.0
С осенью в сердце
мелодрама
2015, Россия
7.0
Райский уголок
мелодрама
2013, Россия
0.0
Личное дело майора Баранова
комедия, криминал
2012, Россия
3.0
СемьЯ
драма, мелодрама
2012, Россия
0.0
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