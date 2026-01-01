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Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров Mikhail Bogdasarov
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Михаил Богдасаров

Mikhail Bogdasarov

Дата рождения
8 октября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
В каком театре играет

Биография Михаила Богдасарова

Родился 8 октября 1960 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

8.4
Марийские сказки (2025)
С осенью в сердце 8.1
С осенью в сердце (2015)
Саня, газуй! 7.6
Саня, газуй! (2021)

Фильмография Михаила Богдасарова

Бараньи бега
комедия 2026, Россия
Искусство соблазна 5.3
Искусство соблазна
комедия, драма, мелодрама 2025, Россия
Майор и Меймун 6.4
Майор и Меймун
комедия, детектив 2025, Россия
Дети-шпионы 4.4
Дети-шпионы
семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
8.4
Марийские сказки Mariyskie skazki
семейный, фэнтези 2025, Россия
Толерантность 3.3
Толерантность Tolerantnost'
триллер 2025, Россия
Смотреть трейлер
Одна дома 3
Одна дома 3 Одна дома 3
комедия, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Сюрприз для мамы
Сюрприз для мамы
комедия, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
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Другие проекты Михаила Богдасарова
Ханума
12+

Ханума

Информация
Новости о Михаиле Богдасарове
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