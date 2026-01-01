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Михаил Богдасаров
Mikhail Bogdasarov
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Михаил Богдасаров
Михаил Богдасаров
Mikhail Bogdasarov
Дата рождения
8 октября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Московский художественный театр комедии
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Биография Михаила Богдасарова
Родился 8 октября 1960 года. Москва, СССР (Россия).
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