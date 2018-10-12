«Клубаре»: Рецензия Киноафиши

Рэп-оперетка

Большие бабки – большие проблемы. Но отсутствие денег – проблема тоже не маленькая, особенно в ситуации, когда ты должен половину лимона зелени очень серьезным людям. А клубный работяга Артур должен именно столько. И не какому-то олигарху, а полицейским. Поэтому если он заветные пол-ляма не наскребет, идти ему тропой декабристов в места не столь отдаленные. Артура, однако, такой маршрут не устраивает, к тому же, он нашел заказ всей своей жизни: надо открыть клуб для одной богатенькой дуры – жены очень щедрого, но кровожадного олигарха…

Кадр из фильма «Клубаре»

Четыре с половиной года назад в прокат вышел «Газгольдер» – первый крупный кинопроект творческого объединения под тем же названием. (Кстати, если вы вдруг каким-то мистическим образом не очень хорошо представляете, что такое «Газгольдер», то знайте, что это раскрученный музыкальный лейбл и продюсерский центр, объединяющий такие имена как Василий Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано, он же N1NT3NDO), Гуф, Олег Груз, Скриптонит, Дарья Чаруша, Смоки Мо, АК-47 и так далее. Этой же компании принадлежит несколько ресторанов, а также ночной клуб с тем же названием – «Газгольдер». В нем, кстати, не так давно открыли новую программу, название которой – вот ведь неожиданность! – «Клубаре»).

Кадр из фильма «Клубаре»

Если же говорить о «Газгольдере» как о фильме, то ажиотажа особого он не вызвал, хотя фанаты радовались от души – еще бы, столько резидентов любимого лейбла на экране. Для них же (для фанатов) трюк решено было повторить, правда, теперь авторы сделали попытку аудиторию расширить: в фильме появились известные актерские имена, способные если не собрать кассу, то хотя бы заинтересовать (в фильме 2014-го актеров-звезд не было). Сюжет стал понятнее и проще, монтаж энергичнее, темпо-ритм выше. Тем не менее, это все тот же «Газгольдер», только, простите, в профиль.

Кадр из фильма «Клубаре»

Основная идея осталась прежней: впаять в сюжетный каркас как можно больше сольных номеров для как можно большего числа резидентов, кому-то дать роль (как, например, Дарье Чаруше), кому-то эпизод. Сюжет, да и характеры персонажей в таком случае, – вопрос десятый, потому что на первый план выходит музыкальная составляющая. Само по себе это ни хорошо, и ни плохо (таковы законы любого мюзикла, даже с приставкой «рэп»), однако у авторов «Клубаре» волей-неволей получилась оперетка – с опереточными проблемами и опереточными злодеями. Но вот парадокс: рэпа (ради которого все и затевалось, в фильме катастрофически не хватает – он развернется во всей своей мощи только в самом финале, а до этого промежутки между музыкальными вставками будут чересчур длинными).

Кадр из фильма «Клубаре»

Диалоги – песня особая (причем с трагическими нотками). Кто-то решил, что фильм про рэперов обязательно должен быть в стихах, поэтому «плюются рифмами» здесь не только Баста и К, но и все без исключения персонажи. Впрочем, понятие «рифма» в данном случае более чем относительна (например, курорт/задрот), а стихом считаются высоколобые сентенции, типа «А если *опа, а ты не склизкий?» Впрочем, дело даже не в стихотворной форме, а в том, что писался текст очень неряшливо, к тому же, справиться с ним могут только профессиональные актеры (например, к Евгению Стычкину в этом плане претензий нет вообще). У всех же остальных (а в «Клубаре» много не-актеров) текст буквально вязнет во рту, застревает между зубов. Несладко приходится даже Басте, что уж говорить о других.

Название

Другая же беда в том, что фильм сильнейшим образом заштампован: здесь есть все атрибуты рэп-культуры и московской Дольче Виты в том варианте, в каком их представляет среднестатистический обыватель. Тут и клубные тусовки, и грудастые голые девочки, и чемоданы баксов, и горы кокаина. И если, например, инопланетяне начнут изучать Москву по фильму «Клубаре», они решат, что вся Москва запорошена кокаином, а ее жители стонут под падающими на них с неба мешками денег. Правда, перед самыми титрами, когда камера спустится в подземный переход, мы увидим Москву другую – уличную, ершистую и настоящую. Жаль, что эта прогулка по Москве не выдуманной, а реальной займет от силы пару минут. Впрочем, этого времени вполне достаточно, чтобы роскошно-аляповатые картонные декорации опереточного города рухнули за ненадобностью.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 11 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Клубаре»