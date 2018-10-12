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Клубаре - Трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Клубаре. Трейлер 2

Клубаре. Трейлер 2

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Дата публикации: 17 сентября 2018
Клубаре – Евгений Стычкин в криминальной комедии! В кино с 11 октября.
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Евгения Амелина 12 октября 2018, 19:35
Оценка
Не советую, фильм не досмотрели даже до конца. Ушли через 20 минут после начала.
12 октября 2018, 19:35 Ответить
Алексей Скугоров 14 октября 2018, 00:09
Оценка
Фильм для ценителей юмора фильмов gazgolder и поэзии...мне осень понравился
14 октября 2018, 00:09 Ответить
alk2013 15 октября 2018, 01:03
Оценка
С удовольствием просмотрел весь фильм,разговоры героев в стихотворной форме очень забавляет,фильм не для ценителей глубокой сюжетной линии,это фильм энергия меня торкнуло)) .,правда перед фильмом съел тирамису с большой чашкой капучино,короче ,после недели унылой работы фильм самое то
15 октября 2018, 01:03 Ответить
bob-37 21 октября 2018, 12:10
Оценка
Честно говоря, я ходил на него на утренний сеанс после насыщенного вечера, поэтому скажу так - не зацепил, простой как 5 копеек. Для фанатов Ноггано/Басты м.б. пойдет, всем остальным я бы порекомендовал посмотреть дома, но никого и ни к чему не призываю.
21 октября 2018, 12:10 Ответить
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