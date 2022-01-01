Портной, 2020

В самый канун Нового года, когда все остальные горожане готовятся к празднику или уже вовсю отмечают, портной по фамилии Шмидт приходит в свое ателье. Дело в том, что уже на следующее утро он должен отдать крупному чиновнику костюм, сшитый на заказ. Рабочий процесс прерывается с появлением молодого человека, облаченного в элегантный смокинг. Неожиданный посетитель умоляет Шмидта помочь ему в решении досадной проблемы – его брюки порвались, а искать новые в столь поздний час бессмысленно. Слово за слово герои выясняют, что в прошлом случай уже сводил их вместе…