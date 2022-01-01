Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Портной Портной
Киноафиша Фильмы Портной

Портной, 2020

2020 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В самый канун Нового года, когда все остальные горожане готовятся к празднику или уже вовсю отмечают, портной по фамилии Шмидт приходит в свое ателье. Дело в том, что уже на следующее утро он должен отдать крупному чиновнику костюм, сшитый на заказ. Рабочий процесс прерывается с появлением молодого человека, облаченного в элегантный смокинг. Неожиданный посетитель умоляет Шмидта помочь ему в решении досадной проблемы – его брюки порвались, а искать новые в столь поздний час бессмысленно. Слово за слово герои выясняют, что в прошлом случай уже сводил их вместе…

  • В основу сюжета легла пьеса «Идеальный фасон» сербского драматурга Владимира Джурджевича. 
  • Фильм был создан в рамках проекта «Кино + театр. Сентенция. Новая поддержка театрального искусства», задача которого – перенести пьесы, написанные для театра, на экран. 
  • Режиссером картины выступил Андрей Грачев, ранее специализировавшийся на документальном кино. Среди его проектов – «Иван Поддубный: Трагедия силача» (2000), «Часовые памяти. Ленинградская область» (2011), «Александр I. Тень Федора Кузьмича» (2016). 
  • Михаил Горевой сыграл еще в одном фильме Андрея Грачева «Бодибилдер», дата выхода которого неизвестна.

Ателье, канун Нового года. Владелец заведения, портной Виктор, должен срочно закончить работу над выходным костюмом министра. В этот момент в ателье приходит местный олигарх, у которого весьма некстати порвались брюки. Между двумя совершенно разными мужчинами завязывается разговор, который будет иметь неожиданные последствия и заставит их кардинально измениться

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Грачев
Андрей Грачев
В ролях
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про знакомства Фильмы про знакомства
Постер фильма Портной 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши