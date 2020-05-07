Михаил Горевой появился на свет 19 мая 1965 года в российской столице. Его родители не были связаны с искусством: мама служила инженером, а отец был полковником. Он воспитывал сына в строгости и настаивал на поступлении в Суворовское училище и дальнейшей карьере военного. В ранние годы Михаил занимался боксом, после травмы во время боя лишился одной почки.

Посетив спектакль «Варшавская мелодия» в Театре миниатюр, Горевой заинтересовался актерским ремеслом. А на постановку «Тиль» он ходил 14 раз, после чего сам записался в театральную студию при Доме кино, тайком через крышу пролезал в «Ленком», чтобы смотреть новые спектакли, и лелеял мечту о сцене.

Окончив английскую школу, Михаил подал документы во все театральные вузы, успешно прошел творческие испытания, но недобрал баллов на этапе сочинения и устроился в МХАТ осветителем. Однако через год ему все-таки удалось туда поступить.

После выпуска Михаил играл в театре-студии «Современик-2», где актеры сами создавали декорации, шили костюмы и вольготно вели себя на сцене. А в 1989 году Горевой стал ведущим актером театра имени Маяковского, где играл до 38 постановок за месяц.

В начале 2000-х годов дебютировал и на большом экране. В арсенале Горевого свыше ста проектов, среди которых голливудский культовый фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост» и боевик «Отпетые напарники» с Джеки Чаном. В кино за ним установился образ русского негодяя, в частности из-за ролей в западных фильмах. Михаил лично знает многих мировых звезд.

Супругой Горевого является художник-декоратор Олеся Маркелова, которая в 2012 году подарила ему дочь Софию. А от первого брака у актера есть дочь Дарья и сын Дмитрий, который окончил факультет режиссуры в ГИТИСе и занимается съемкой видеоклипов.