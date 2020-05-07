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Михаил Горевой

Михаил Горевой
Михаил Горевой
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Дата рождения
19 мая 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Михаила Горевого

Михаил Горевой появился на свет 19 мая 1965 года в российской столице. Его родители не были связаны с искусством: мама служила инженером, а отец был полковником. Он воспитывал сына в строгости и настаивал на поступлении в Суворовское училище и дальнейшей карьере военного. В ранние годы Михаил занимался боксом, после травмы во время боя лишился одной почки.

Посетив спектакль «Варшавская мелодия» в Театре миниатюр, Горевой заинтересовался актерским ремеслом. А на постановку «Тиль» он ходил 14 раз, после чего сам записался в театральную студию при Доме кино, тайком через крышу пролезал в «Ленком», чтобы смотреть новые спектакли, и лелеял мечту о сцене.

Окончив английскую школу, Михаил подал документы во все театральные вузы, успешно прошел творческие испытания, но недобрал баллов на этапе сочинения и устроился в МХАТ осветителем. Однако через год ему все-таки удалось туда поступить.

После выпуска Михаил играл в театре-студии «Современик-2», где актеры сами создавали декорации, шили костюмы и вольготно вели себя на сцене. А в 1989 году Горевой стал ведущим актером театра имени Маяковского, где играл до 38 постановок за месяц.

В начале 2000-х годов дебютировал и на большом экране. В арсенале Горевого свыше ста проектов, среди которых голливудский культовый фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост» и боевик «Отпетые напарники» с Джеки Чаном. В кино за ним установился образ русского негодяя, в частности из-за ролей в западных фильмах. Михаил лично знает многих мировых звезд.

Супругой Горевого является художник-декоратор Олеся Маркелова, которая в 2012 году подарила ему дочь Софию. А от первого брака у актера есть дочь Дарья и сын Дмитрий, который окончил факультет режиссуры в ГИТИСе и занимается съемкой видеоклипов.

Интересные факты о Михаиле Горевом
  • Михаил является режиссером, руководителем и основателем театра «Фабрика театральных событий», а также занимается педагогической деятельностью.
  • В 1987 году Игорь окончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом.
  • В начале 1990-х жил в США, где работал переводчиком в строительной компании, но в 1996 году затосковал по родине и вернулся.
  • В 2016 году участвовал в проекте писателя Александра Цыпкина «БеспринцЫпные чтения», где декламировал вместе с автором его произведения.
  • Так как Михаил Горевой периодически снимается в голливудском кино, в США он использует творческий псевдоним Майкл Гор, что, по его мнению, более благозвучно для американской публики.
Фильмография Михаила Горевого
Бодибилдер
Бодибилдер
спорт, драма 2022, Россия
3.0
Охотник
драма, триллер 2022, Россия
0.0
Хронос
Хронос
семейный, приключения, фантастика 2022, Россия
0.0
Все в сад!
Все в сад!
исторический 2021, Россия
0.0
Выйти из группы
Выйти из группы
драма, боевик 2020, Россия
0.0
Перевод с немецкого
Перевод с немецкого
детектив, исторический, драма 2020, Россия
0.0
Красный призрак
Красный призрак
драма, исторический 2020, Россия
7.0
Портной
Портной
комедия 2020, Россия
0.0
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