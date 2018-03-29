Наша рецензия

После падения загадочного небесного тела, оставляющего за собой радужный след, на Земле стала распространяться зона «мерцания». Всех людей из неё эвакуировали, но зона разрастается, и поэтому туда направляют экспедиции военных, однако ни одна из них не возвращается. Главная героиня — биолог Лина (Натали Портман) — потеряла в одной из таких экспедиций мужа (Оскар Айзек). Но спустя какое-то время он появляется дома, заражённый непонятной болезнью и будто сам не свой.…