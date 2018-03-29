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Аннигиляция Аннигиляция
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Annihilation Аннигиляция 2017 / США / Великобритания
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Аннигиляция»

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Наша рецензия

После падения загадочного небесного тела, оставляющего за собой радужный след, на Земле стала распространяться зона «мерцания». Всех людей из неё эвакуировали, но зона разрастается, и поэтому туда направляют экспедиции военных, однако ни одна из них не возвращается. Главная героиня — биолог Лина (Натали Портман) — потеряла в одной из таких экспедиций мужа (Оскар Айзек). Но спустя какое-то время он появляется дома, заражённый непонятной болезнью и будто сам не свой.…

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Андрей 29 марта 2018, 12:33
Оценка
премьера фильма, почему-то прошла мимо меня...
и смотреть-то стал только из-за любимой Натали Портман!
странный фильм утопия ;((
один раз посмотреть можно. съемка и игра актеров на высоком уровне, а вот сюжет не до конца мне понятен, к чему вёл...
7 баллов из 10ти
29 марта 2018, 12:33 Ответить
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