После падения загадочного небесного тела, оставляющего за собой радужный след, на Земле стала распространяться зона «мерцания». Всех людей из неё эвакуировали, но зона разрастается, и поэтому туда направляют экспедиции военных, однако ни одна из них не возвращается. Главная героиня — биолог Лина (Натали Портман) — потеряла в одной из таких экспедиций мужа (Оскар Айзек). Но спустя какое-то время он появляется дома, заражённый непонятной болезнью и будто сам не свой.…
и смотреть-то стал только из-за любимой Натали Портман!
странный фильм утопия ;((
один раз посмотреть можно. съемка и игра актеров на высоком уровне, а вот сюжет не до конца мне понятен, к чему вёл...
7 баллов из 10ти
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