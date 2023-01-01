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Аннигиляция
Аннигиляция, 2017: актеры и роли
Annihilation
Аннигиляция
2017 / США / Великобритания
Трейлер
5.6
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Аннигиляция, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Гарленд
Alex Garland
В ролях
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Натали Портман
Natalie Portman
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Джина Родригез
Gina Rodriguez
Соноя Мидзуно
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