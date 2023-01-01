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Аннигиляция Аннигиляция
Киноафиша Фильмы Аннигиляция Аннигиляция, 2017: актеры и роли
Annihilation Аннигиляция 2017 / США / Великобритания
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Аннигиляция, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Гарленд Алекс Гарленд Alex Garland
В ролях
Тесса Томпсон Тесса Томпсон Tessa Thompson Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Джина Родригез Джина Родригез Gina Rodriguez Соноя Мидзуно Соноя Мидзуно Sonoya Mizuno Космо Джарвис Космо Джарвис Cosmo Jarvis Тува Новотны Тува Новотны Tuva Novotny Анджела Холмс Анджела Холмс Honey Holmes
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