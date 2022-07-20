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Алекс Гарленд
Алекс Гарленд
Alex Garland
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Алекс Гарленд
Alex Garland
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Дата рождения
26 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Алекса Гарленда
Родился 26 мая 1970 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Алекса Гарленда
Род мужской
триллер
2022, Великобритания
6.0
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик
2017, США / Великобритания
5.0
Из Машины
драма, фантастика, триллер
2015, США / Великобритания
8.0
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Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION
Фильм вошел в программу минувшего Каннского кинофестиваля.
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20 июля 2022 15:50
Молодую вдову преследуют страшные видения в трейлере хоррора «Мужчины»
Прах к праху, яблоки к яблокам, а Джесси Бакли спускается в пасть сумасшествия.
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23 марта 2022 16:36
Джесси Бакли сталкивается со зловещей мужской фигурой в трейлере хоррора Men
Снял картину автор «Из машины» Алекс Гарленд.
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10 февраля 2022 10:34
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