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Оно приходит ночью Оно приходит ночью
Киноафиша Фильмы Оно приходит ночью Отзывы о фильме «Оно приходит ночью»
It Comes at Night Оно приходит ночью 2017 / США
7.9 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Оно приходит ночью»

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Наша рецензия

Трэвис (Келвин Харрисон-младший) мучается от ночных кошмаров. Но рассвет не приносит вожделенного покоя – человечеству грозит гибель из-за инфекции, за несколько дней превращающей людей в подобия измученных зомби. На побледневшей коже зараженных проступают язвы, изо ртов льется кровавое месиво. Родители семнадцатилетнего парнишки разработали целый свод правил по защите от нагрянувшей эпидемии, поселились в уединенном доме в лесу, используют только прошедшую очистку воду, а если что…

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ИРИНА ЯНКИНА 24 августа 2017, 17:33
Оценка
хороший фильм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 августа 2017, 17:33 Ответить
shevchuk-1987 24 августа 2017, 20:13
Это самый идиотский фильм!! Не тратьте своё время
24 августа 2017, 20:13 Ответить
Настя Гурьева 25 августа 2017, 19:18
Оценка
Ужасный фильм, ничего не понятно, весь фильм скучно и хочется уйти
25 августа 2017, 19:18 Ответить
ilo-galieva 27 августа 2017, 23:09
Оценка
Самый дебильный фильм который я видела. Сюжет вообще не понятен. И причем тут название 'оно приходит ночью' .
27 августа 2017, 23:09 Ответить
Леха 28 августа 2017, 20:17
Обладатели низкого IQ повылезали. Значит, кино сложное, метафоричное, надо идти смотреть.
28 августа 2017, 20:17 Ответить
votchin2 2 ноября 2017, 18:22
Оценка
Лажа полная
2 ноября 2017, 18:22 Ответить
Андрей 28 января 2018, 13:48
Оценка
а мне понравился фильм!
но считаю, это совсем не ужасы, триллер да и только.
хотя, до самого конца ждал, когда из леса или в доме кто-то вылезет ;))
сюжет не мудрёный, достаточно простой и думаю в этом и есть его прелесть.
7 баллов из 10ти!

p.s. соглашусь с тем, что фильм не для кинотеатра
28 января 2018, 13:48 Ответить
Юлия Колонтай 4 февраля 2018, 15:55
Оценка
Согласна с предыдущими коментариями - фильм действительно ни очем. Весь фильм напряженно ждешь развязки, но конец не имеет никакого смысла. А название вообще притянуто за уши - никак не связано с сюжетом, что там такое оно приходит по ночам, так и неясно...
4 февраля 2018, 15:55 Ответить
Георгий Табаков 20 июня 2020, 10:25
Оценка
Такой дичи я с роду не видовал - рейтинг 8 за что???? сидели смотрели фильм как дебилы чего то ждали...а в итоге нечего( согласен с предыдушими коментариями...дичь полная! не советую, к просмотру!
P,S: в ФИЛЬМЕ НОРМ ТОЛЬКО КУРОЧКИ И КОЗОЧКИ!!!!
20 июня 2020, 10:25 Ответить
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