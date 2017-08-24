Наша рецензия

Трэвис (Келвин Харрисон-младший) мучается от ночных кошмаров. Но рассвет не приносит вожделенного покоя – человечеству грозит гибель из-за инфекции, за несколько дней превращающей людей в подобия измученных зомби. На побледневшей коже зараженных проступают язвы, изо ртов льется кровавое месиво. Родители семнадцатилетнего парнишки разработали целый свод правил по защите от нагрянувшей эпидемии, поселились в уединенном доме в лесу, используют только прошедшую очистку воду, а если что…