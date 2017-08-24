Трэвис (Келвин Харрисон-младший) мучается от ночных кошмаров. Но рассвет не приносит вожделенного покоя – человечеству грозит гибель из-за инфекции, за несколько дней превращающей людей в подобия измученных зомби. На побледневшей коже зараженных проступают язвы, изо ртов льется кровавое месиво. Родители семнадцатилетнего парнишки разработали целый свод правил по защите от нагрянувшей эпидемии, поселились в уединенном доме в лесу, используют только прошедшую очистку воду, а если что…
но считаю, это совсем не ужасы, триллер да и только.
хотя, до самого конца ждал, когда из леса или в доме кто-то вылезет ;))
сюжет не мудрёный, достаточно простой и думаю в этом и есть его прелесть.
7 баллов из 10ти!
p.s. соглашусь с тем, что фильм не для кинотеатра
P,S: в ФИЛЬМЕ НОРМ ТОЛЬКО КУРОЧКИ И КОЗОЧКИ!!!!
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